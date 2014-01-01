2014'te almamanız gereken 10 şey

Her bir yeni yıl değişimi de beraberinde getiriyor. Bu değişim en fazla teknoloji alanında kendisini hissettiriyor. Bir zamanların popüler teknoloji ürünleri veya hizmetleri artık pek de parlak bir gelecek sunmuyor.

2014'e girilirken wsj.com.tr yeni yılda teknolojinin gerisinde kaldığı ya da modası geçtiği için almamanız gereken 10 şeyin listesini çıkarmış. Telefon kontratından, otel odasına, işte yeni yılda almamamız gerekenler:

1. Kablolu TV

Kablolu televizyonların parlak dönemi geride kaldı. Kablo TV yayınına abone olanların sayısı 2004'ten bu yana düşüyor ve analistler ufukta bu düşüşün bir sonunun görünmediğini de ifade ediyorlar. ABD'de kablolu yayın şirketlerinin 2014'te yaklaşık 1,3 milyar abone daha kaybetmesi bekleniyor.

Kablolu yayında abonelerin bu kadar düşmesinin bir nedeni tüketicilerin artık Hulu ve Netflix gibi daha ucuz hizmetlere yöneliyor olması var. Artık bir internet bağlantısı ile insanlar istedikleri şovu, programı, filmi TV'leri üzerinden izleyebiliyor. Hatta artık bazı kanallar internet sayfası üzerinden de programlarını yayınlıyor.

2. Sabit telefonlar

Artık çok az hanede sabit telefonlar bulunuyor. ABD'de her beş evden ikisinde wireless telefonlar bulunuyor. Bu rakam geçen son 10 yılda da artış kaydediyor. 2009 yılında ABD'de nüfusun yalnızca yüzde 21'i wireless telefon kullanırken bugün bu oran yüzde 38'e kadar çıkmış durumda.

3. GPS cihazları

Son birkaç yıla kadar kişisel navigasyon sistemleri bir çok araç için olması gereken cihazların başında geliyordu. Ancak zaman değişti ve bu cihazlara talep düştü. Kuzey Amerika'da 2009 yılında 18 milyon navigasyon cihazı satılırken bu rakam 2012'de 7,5 milyona düşmüş durumda.

Artık tüketiciler fiyatları 70 ila 300 dolar arasında değişen bu cihazları almak yerine çoğu akıllı telefonda bulunan harita uygulamalarını kullanmayı tercih ediyor.

4. DVD ve Blu-ray oynatıcılar

DVD satış ve kiralaması düşüşte olduğundan DVD oynayıcı satın alan tüketicilerin sayısındaki gerileme de şaşırtıcı değil. 2012'de DVD ve Blu-ray oynatıcı satışları 2011 yılına kıyasla yüzde 20,1 düşüşle 21,3 milyona geriledi.

Uzmanlar artık tüketicilerin Hulu ve Netflix gibi internet tabanlı streaming film hizmeti veren şirketleri tercih ettiğini belirtiyor. Ayrıca Xbox ve PlayStation gibi oyun konsolları da artık DVD izlenmesine olanak sağlıyor.

5. Otel odaları

Seyahat eden insanların sayısı arttıkça otellere talep artıyor bu da oda fiyatlarını yükseltiyor. ABD'de 2013 yılında bir otel odasının günlük ortalama ücreti 2012 yılındaki fiyatlara kıyasla yüzde 4,1 artışla 110,59 dolara yükseldi. 2014'te ise ortalama fiyatların 115,68 dolara çıkması bekleniyor.

Ancak otel odalarına ucuz bir alternatif var: Seyahat edenler artık güzergahları üzerinde apartman daireleri veya evler kiralayabiliyor. Airbnb ve Vacation Rentals gibi şirketler bu hizmeti veren şirketlerden ikisi. Ayrıca bu tarz kiralama otel fiyatları ile kıyaslandığında kalabalık gruplar için daha da ucuza gelebiliyor.

6. 2 yıllık telefon kontratı

Tüketiciler artık iki yıllık telefon kontratlarının yararından çok zararını görmeye başladı. Bu kontratları ek ücret ödemeden iptal etme imkanı da bulunmuyor. Ayrıca bu kontratları iptal etmek istediğinizde ceza da ödüyorsunuz. Sonuç olarak ödediğiniz miktar ödemeniz gereken miktarın da üzerine çıkıyor.

Ancak tüketiciler için başka alternatifler de var. Telefonunuzu doğrudan kontratsız satın alabilirsiniz. Peşin fiyatı dikkate alındığında kontratsız telefona kontratlı telefona vermeniz gereken ücretten daha fazla ödemeyebilirsiniz ancak aylık taksitler ile almanız durumunda fiyatlar daha düşük oluyor (çoğunlukla yarı yarıya)

7. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar

Artık masaüstü ya da dizüstü bilgisayar almak için çok fazla neden kalmadı. Tabletler de aynı fonksiyonu görüyor. Müzik dinleyebiliyorsunuz, fotoğraf paylaşabiliyorsunuz, internette gezinebiliyorsunuz. Ayrıca daha da ucuzlar. Örneğin Apple'ın iMac'leri 1,2999 dolar, MacBook'ları ise 999 dolardan başlarken iPad'ler 299 dolardan başlıyor.

8. Ayak yeri

Geçen son birkaç yıl içerisinde havayollarında ekstra ayak yeri almak çok yaygınlaştı. Ancak bunun fiyatı 180 dolara kadar çıkabiliyor. Bunun alternatifi ise yolcuların 100 ila 200 dolar arasında değişen business sınıfa geçmeleri.

9. Puan ve mil veren kredi kartları

Kredi kartı veren bankaları son yıllarda ödül programlarını artırdı. Ancak tüketiciler bu kampanyalardan birisinden geri durmalı: Puan ve mil veren programlar.

Birçok banka zamanlara ödül programlarını devalüe ediyorlar. Yani bir kart sahibi sahip olduğu puanlar ile daha önce aldığı bir hediyeyi almak için daha fazla puan harcamak zorunda kalıyor. Bu puanları kazanmak için de daha çok harcama. Ayrıca bu tarz kartların 30 ila 75 dolar arasında değişen yıllık ödemelerinin olduğunu da belirtmekte yarar var.

10. Dijital kameralar

Dijital kameralara yıllarca bir talep oldu. Şu an ise bu talep azalıyor. Bu yılda ABD'de satılan dijital kameraların sayısı 2012 yılındaki satışlara kıyasla yüzde 44 düşüşle 11,5 milyona geriledi. Gelecek yıl ise satışların 8 milyonun altına gerilemesi bekleniyor.