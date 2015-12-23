Dünya nüfusu yeni yılda 7,4 milyara yükselecek



Dünya nüfusu hızla artıyor. 2016 yılının başında nüfus tahminen 7 milyar 391 milyon 68 bin olacak.

Alman Dünya Nüfusu Vakfı‘nın (DSW) verilerine göre, 2015 yılında bir önceki yıla göre nüfus 83 milyon artış kaydetti. Yani dünya nüfusu bu yıl içerisinde yaklaşık Almanya nüfusu kadar arttı.

Verilere göre, dünya nüfusu her saniye ortalama 2,6 kişilik artış kaydediyor.

Nüfus artışı özellikle gelişmekte olan ülkelerde gözlemleniyor. Buralarda her yıl 75 milyon kadın istemeden hamile kalıyor. Kadınların yeterince aydınlatılmaması, hamilelikten korunma önlemlerinin yeterince alınmaması ve cinsiyet eşitliğindeki eksikliklerin bu durumda rol oynadığı ifade ediliyor.

Vakfın yöneticisi Renate Bähr, “Gelişmekte olan ülkelerde korunmak isteyen her dört kadından birinin bu imkânı bulunmuyor. Bu da 220 milyondan fazla kadın anlamına geliyor” dedi.

Bähr, “Özellikle genç kadınların ne zaman ve ne kadar sayıda çocuk istediklerine karar verebilmeleri sağlanmalı. O zaman yoksul ülkelerdeki insanların durumu daha iyileşecektir” şeklinde konuştu.

Dünya bir köy olsaydı…

Dünya Nüfusu Vakfı'nın açıklamasına göre, eğer dünya 100 kişinin yaşadığı bir köy olarak ele alınsaydı, bu köyde her 100 kişiden 16'sı Afrikalı, 60'ı Asyalı, 10'u Avrupalı, 5'i de Kuzey Amerikalılardan oluşurdu.

Vakıf, “köy” nüfusunun 2050'ye kadar 133'e çıkacağı tahmininde bulunuyor. O zaman köydeki her 133 kişiden 33'ü Afrikalı, 73 kişi Asyalı, 10 kişi Avrupalı, 6 kişi de Kuzey Amerikalı olacak.

Tüm nüfus içerisinde ise Avrupalı ve Asyalıların oranının azalacağı kaydediliyor. Bu durumda Avrupalıların oranı yüzde 10'dan yüzde 7,5'a, Asyalıların oranı ise yüzde 60'tan yüzde 54,8'e düşecek.

Vakfın internet sitesinde yer alan bir “Dünya Nüfusu Saati” canlı olarak nüfus artışını gösteriyor. Nüfus her saniye artıyor.