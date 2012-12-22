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Yaşam

Yeni yıl hediyelerinde kozmetik ürünlere dikkat!

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan kılavuzda, organik ya da doğal diye satılan kozmetikler için de belgeli kanıt gerekecek

22 Aralık 2012 14:54

Yılbaşı için kozmetik hediye ürünlerini tercih edenleri Sağlık Bakanlığı uyardı. Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuza göre, ürünlerin iç ve dış ambalajındaki bilgilerin silinmemesi, kolayca görülebilir ve okunabilir olması gerekiyor.

Kılavuzda ayrıca ürünlerin minimum dayanma süresinin ay ve yıl olarak belirtilmesi, gerekliyse dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilginin bulunmasının da şart olduğu belirtildi.

Organik ya da doğal diye satılan kozmetikler için de belgeli kanıt gerekecek.

Doğal kaynaklı kozmetiklerin raf ömrü, içerikleri nedeniyle daha kısa olduğu için ambalajda bununla ilgili bilgilere ve ürünün saklama koşullarına dikkat edilmesi önerildi.

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