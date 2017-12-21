Yeni yıl armağanınız "eğitime destek" olsun!

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonuyla 150 yılı aşkın bir süredir annesi veya babası olmayan ve ekonomik durumu kolejde okumaya yetersiz başarılı çocuklara kaliteli ve çağdaş bir eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bağış sağlamak amacıyla tasarımı Darüşşafakalı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen yeni yıl ürünlerini eğitim bağışçılarının beğenisine sundu.

Yeni kaynaklar yaratarak daha fazla çocuğun yaşamına dokunmayı hedefleyen Darüşşafaka, yeni yıla girerken kişi ve kurumlara yönelik birbirinden özel ürünler tasarladı. “Masa Takvimi”, “Bardak Altlığı” ve “Yeni Yıl Tebrik Sertifikası”ndan oluşan Darüşşafaka\'nın yılbaşı ürünleri, eğitim olmazsa olmaz diyenlerin beğenisine sunuluyor.

Darüşşafakalı öğrencilerin yaptığı birbirinden renkli resimlerle tasarlanan 2018 yılı yeni yıl ürünleriyle Darüşşafaka, hayırseverlere hem sevdiklerini hem de çocukları mutlu etme fırsatı sunuyor.

Okulun 2016 mezunlarından Ülkü Sarıkaya Darüşşafaka\'yı şu sözlerle anlatıyor: “Şanssız başlayan yaşamıma büyülü bir dokunuş yaptı Darüşşafaka. İnsan, içine doğduğu hayatı seçme şansına sahip değil ama Darüşşafaka bana yaşamak istediğim hayatı yaratma şansını verdi. \'Böyle gelmiş böyle gider\', \'alın yazısı\', \'kader\' gibi anlayışlara boyun eğmememi, hayatın aslında her zaman yeni başlangıçlara gebe olabileceğini görmemi sağladı.\" (Fotoğraflı)

