Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Keser'e dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeni Yaşam Gazetesi Yazı işleri Müdürü Aydın Keser hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik başlattığı operasyona ilişkin gazetede çıkan “Bu pınardan barış akmaz” haberi suçlama konusu yapıldı.

Gazetenin 10 Ekim 2019 tarihinde manşetinde gördüğü “TSK, ÖSO ile K.Suriye'ye yönelik operasyon başlattı, HDK, DTK HDP tepki gösterdi: BU PINARDAN BARIŞ AKMAZ” haberi İle gazetenin 6’ncı sayfasında “Barış Pınarından Kan Akacak” başlıklı haberlerin suç sayıldığı iddianamede “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına yönelik kara propaganda oluşturacak şekilde harekatın keyfi yapıldığı, sivillerin zarar göreceği, meşruiyetinin bulunmadığı, kılıf uydurularak savaş harekatı başlatıldığı, barışın lekelendiği, kadınların tecavüze maruz kalması, çocukların, yaşlıların ve sivillerin öldürülmesi anlamına geleceği yönünde ifadeler kullanıldığı” ifadelerine yer verdi.

Savcılık, söz konusu haberler nedeniyle gazetenin “örgüt propagandası” yaptığını ileri sürdü. İddianamenin kabul edilmesiyle, gazetenin Yazı İşleri Müdürü, Aydın Keser 7 Şubat’ta İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.