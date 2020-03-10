Barış Terkoğlu ve Ferhat Çelik'ten mesaj: Bu özgürlük mücadelesi

Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun ölümünü haberleştirerek MİT Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklanan gazetecilerden mesaj...

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda siyasi saiklerle tutuklandığını belirterek “Öyle ki beni tutuklayan hakimin duruşma boyunca agresif tavırları, mübaşirlere bağırıp çağırması ve iki defa salondan çıkması nasıl bir baskı olduğunu gösteriyor” dedi.

Benzer gerekçe ile tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu da gönderdiği mesajda tutuklama kararının haberle ilgili olmadığını söyledi.

"Beni tutuklayan hakim baskı altındaydı"

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik avukatı aracılığıyla yolladığı mesajda, "30 yıllık basın tarihimizdeki faili meçhuller, bombalamalar, işkence ve on yıllara varan tutuklamalar yanında kendi tutsaklığımı zul addederim" ifadesini kullandı.

Ferhat Çelik'in mesajı şöyle:

"Kararın hukuki olmadığı, siyasi saiklerle verildiği açıktır. Öyle ki beni tutuklayan hakimin duruşma boyunca agresif tavırları, mübaşirlere bağırıp çağırması, elini masaya vurması, gelen telefon üzerine iki defa salondan çıkması nasıl bir baskı olduğunu gösteriyor. Şuan tek tutuluyoruz. Yakında Aydın Keser ile aynı koğuşa alınırız sanırım. Beni bilirsiniz, hep bu ceberut iktidarın gitmek üzerine olduğunu söylerim. Bu inancımdan zerre kaygım yok. Sizlerin de özgür basın gerçeğinde hakikati yazacağınızdan şüphem yok. En kısa sürede görüşmek dileğiyle…”

"Bu bir hürriyet mücadelesi"

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Silivri Cezaevi’nde görüştü. Terkoğlu, Kılınç aracılığıyla yolladığı mesajda, “Sevgili Dostlar, bu bir hürriyet mücadelesi. Özgürlük için veriler çaba, önüne çıkan duvarları tarihin her döneminde olduğu gibi aşacak. O gün görüşmek üzere” dedi.

Barış Terkoğlu ile görüşmesini anlatan CHP milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Barış'ın morali çok iyi. Üç kişilik bir koğuşta yalnız başına kalıyor. Spor yapabiliyor. Henüz gazete ve televizyonları takip edemiyor. Ama kitapları var. Kitap okuyor”dedi.

Görüşmede, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Odatv’ye yaptığı ziyaretin de gündeme geldiğini belirten Kılınç görüşmeyi şöyle anlattı:

“9 Ocak günü Odatv bürosunda Barış ile görüşmüştük. Bu görüşmeden tam iki ay sonra bu sefer 9 Mart günü Silivri cezaevinde görüştük. Bu durumu da esprili bir şekilde konuşmuş olduk. Gazeteciliği ve yazarlığı buradan devam ettirecek. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerden gelen desteklerden dolayı mutlu olmuş. Barış’ın morali çok yüksek. Barış Terkoğlu, bu tutuklamayı yaptıkları haberin bir sonucu olarak görmüyor. Biz, bir şeyi ifşa etme çabasında içinde olmadık. Şehidimizin mezarlık fotoğrafları dışındaki fotoğrafların zaten daha önce yayınlandığını hatırlattı. Doğrudan Odatv’yi hedefleyen bir operasyon olduğunu, bu nedenle gözaltına alınacağını ve tutuklanacağını önceden sezdiğini anlattı."