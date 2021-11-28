Yeni varyantı ilk bildiren Güney Afrikalı doktor: Semptomlar diğerlerinden farklı ama hafifti

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Yetkilileri yeni bir varyant tespit ettiğine ilişkin uyaran ilk Güney Afrikalı doktor, Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Anjelique Coetzee, Omicron varyantıyla gördüğü hastaların diğer Covid hastalarından daha farklı semptomları olduğunu söyledi. Coetzee, gördüğü semptomların “farklı ama hafif” olduğunu söyledi

The Telegraph’a konuşan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Anjelique Coetzee, bu ayın başında gelen bazı Covid hastalarındaki değişiklikler sonrasında yetkililere haber verdiğini söyledi.

Farklı arka plan ve farklı etnik kökenlerden çok sayıda genç hastanın aşırı yorgunluk şikayetiyle, altı yaşında bir çocuğun çok yüksek kalp atış hızıyla geldiğini söyleyen Coetzee hiçbirinde tat ve kokunun gitmediğini ekledi.

Coetzee “Semptomları çok farklı ve daha önce tedavi ettiklerimden hafifti” dedi.

Coetzee, 18 Kasım’da aşırı yorgunluk şikayeti olan dört kişilik bir ailenin testlerinin pozitif çıkmasıyla yetkilileri bilgilendirdi.

Coetzee şöyle devam etti: Çok ilginç bir vaka vardı. Altı yaşında bir çocuk yüksek ateş ve çok yüksek kalp atış hızıyla geldi. Hastaneye yatırsam mı diye düşündüm ama iki gün sonra onu takip ettiğimde çok daha iyiydi”

Doktor, onu endişelendirenin yaşlılar ve aşısızların yeni varyanta yakalandıkları durumda ağır hastalık geçirip geçirmeyecekleri olduğunu söyledi.

DSÖ, hızla yayılma tehlikesine vurgu yaptı

Omicron varyantı Güney Afrika'nın ardından İngiltere, Belçika, Botsvana, İsrail ve Hong Kong'da tespit edildi.

Birçok ülke, cuma ve cumartesi günü Güney Afrika ve bölgedeki diğer ülkelere seyahat kısıtlamalarını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Omicron adını verdiği yeni Koronavirüs varyantının hızla yayılma tehlikesinin olduğu ifade ediliyor.