Yeni üstün zekalılar seçilecek..

T24 - Merkezi İngiltere'de olan uluslararası üstün zekalılar ve yetenekliler kuruluşu ''Mensa''nın Türkiye ofisi ülkedeki yeni ''üstün zekalı ve yeteneklileri'' belirlemek amacıyla ilk kez sınav yapacak.



Ocak ayının ikinci haftasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılması planlanan sınav, 2 binin üzerinde yoğun başvuru olması nedeniyle Şubat ayında düzenlenecek.



Mensa'nın Türkiye Ofisi Başkanı Alphan Manas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluşun, üyeleri arasında entelektüel alışveriş sağladığını söyledi.



''Hiçbir siyasi görüşe, dine, millete, ırka bağlı olmayan yüksek IQ'lu bir topluluk kurma amacıyla 1946'da İngiltere'de oluşturulan Mensa'nın bugün hala hayatın her kısmından IQ seviyesi, en üst yüzde 2'ye giren her insanı kabul eder'' diyen Manas, Mensa Türkiye'nin amacının, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Nobel Ödülünü alacak bilim adamları yetiştirebilmek için, Türkiye'de normalin üstünde yetenek, motivasyon ve üstün zekaya sahip bireyleri ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.



'Mensa''nın Türkiye Ofisi'nin ülkedeki yeni ''üstün zekalı ve yeteneklileri'' belirleme amacıyla ilk kez sınav yapacağını bildiren Manas, Ocak ayının ikinci haftası İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılması planlanan sınavın, 2 binin üzerinde yoğun başvuru olması üzerine alt yapı eksiklerini tamamlamak amacıyla Şubat ayında düzenleneceğini söyledi.



Normalde IQ testlerinin 6 yaştan itibaren düzenlendiğini ancak Şubat ayındaki sınavın 14 yaş üzeri için yapılacağını anlatan Manas, sınavda, dünya standartlarında kabul gören IQ testlerinin uygulanacağını kaydetti.



14 yaş üzeri dileyen herkesin Mensa Türkiye Ofisi'nin internet sayfası aracılığıyla vatandaşlık numarasını yazarak sınava başvuruda bulunabileceğini ifade eden Manas, bilgi güvenliği açısından değerlendirmenin Türkiye'de yapılacağını ve sonuçların kişi bazında bildirileceğini belirtti.



''Üstün zekalı'' olmanın da bir piyango olduğunu dile getiren Manas, ancak zekanın kullanılmaması durumunda körelebileceğine dikkati çekti.



Türkiye'de saptanmış 11 üstün zekalı



Uluslararası üstün zekalılar ve yetenekliler kuruluşu ''Mensa'' tarafından Türkiye'de belirlenmiş ve IQ testinde ''üstün zekalı'' diye kabul gören 11 kişi olduğunu bildiren Manas, şunları söyledi:



''Benim de Türkiye ofisine başkan olabilmem için testten geçmem gerekiyordu. Türkiye'de bu 11 üstün zekalı kişiden birisi de benim. Yani dünyadaki yüzde 2'lik üstün zekalı grubun içindeyim. Önceki yıllarda bana yapılan IQ testinde sonuç 142 çıkmıştı. Einstein 180, Leonardo da Vinci 220 IQ'ya sahiptir. Türkiye ayağını kurarak ülkemize özgü özel bir toplum yaratmak istedik. 1 ay önce kurulan Mensa Türkiye Ofisi, üstün yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilip eğitilmesinin ülkemiz açısından önemini ortaya koyarak, birbirleriyle ulusal ve uluslararası iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlıyor.''



Güvenliğin çok önemli olduğunu bazı ülkelerde aldatmalara gidildiğini ve sınavlarda destek olunduğu gibi iddialar ortaya çıktığına işaret eden Manas, dolayısıyla bu işi yönetecek kişinin çok güvenilir olması gerektiğini ve yoğun bir araştırmadan sonra başkan olarak görevlendirildiğini kaydetti.



IQ skorunun yaygın olarak kullanıldığını ancak ortalama ölçünün çok sık değiştiğini anlatan Manas, değişik ölçü standartlarına sahip bir yığın test bulunduğunu söyledi.



Mensa Türkiye'nin amaçları arasında, yeteneklerin bir araya getirilerek birçok ulusal ve uluslararası sorunun değerlendirilmesine katkı sağlamak ve yeni fikirlerin uygulamaya sokulmasına destek olmanın bulunduğunu belirten Manas, ''Bu yeteneklerin yaratıcı fikirlerinin değerli ve anlamlı olabileceğini, kendileri gibi farklı düşünen başka insanların da olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz'' dedi.



Tüm bu çalışmaları gerçekleştirme sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde olmayı ve bir takım öneriler getirmeyi istediklerini bildiren Manas, bir çocuğunun üstün yetenekli ve üstün zekalı olduğunun yaşıtlarından üstün davranış kalıbı ve becerisi sergilemesi ile gözlenebileceğini söyledi. Örneğin 2. sınıfa giden bir öğrencinin, 5. sınıftaki eğitim-öğretim bilgi becerisine sahip olmasının bunun göstergeleri arasında yer alabileceğine işaret eden Manas, üstün yetenekli çocukta fizyolojik yaş ile zeka arasında farkılık olduğunu kaydetti.



Aykırı, sıra dışı çocuk: Zeki çocuk





Üstün zekalı ve yetenekli çocuklara bakıldığında, aykırı ve sıra dışı davranış sergileyen, velilerinden şiddet gören, yaramazlık yapan çocukların ''zekalarıyla rezil olan bir durum arz ettiklerini'' ifade eden Manas, okul çağına gelmeden okuma-yazma öğrenen, küçük yaşta müzik aletini profesyonelce çalmaya başlayan çocukların örnek gösterilebileceğini belirtti.



Mensa nedir?



'Uluslararası Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Topluluğu'' olarak bilinen ve Latince'de 'masa' anlamına gelen Mensa, 1946 yılında İngiltere'de bir hukukçu olan Roland Berril'le bir bilim adamı ve avukat olan Dr. Lance Ware tarafından kuruldu. Parlak zekalı insanlardan oluşan bir topluluk kurmak isteyen Berril'le Ware, topluluğa katılmak için yüksek IQ sahibi olunmasını tek koşul olarak belirledi. Temel amacı hiçbir siyasi görüşe, dine, millete, ırka bağlı olmayan bir topluluk kurmak olan Mensa, IQ seviyesi en üst yüzde 2'ye giren her insanı kabul ediyor. Böylece bu kişilere kendileri gibi olan diğer insanlar ile dostluk kurma ve binlerce farklı sosyal etkinliğin parçası haline gelebilme şansı tanınıyor.



Bugün dünyada 40'ı aktif organizasyonlar ile çalışan yaklaşık 100 kadar ülkede 100 bin dolayında Mensa üyesi bulunuyor.