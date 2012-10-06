Bilim insanları kök hücreden fare üretti

Japonya’da Kyoto Üniversitesi’nden bilimciler, farelerin deri hücresinden alınan kök hücrelerle üretmiş oldukları yumurtalardan yeni nesil fareler elde etti.

Science dergisinde yayımlanan çalışmada yumurtaların kök hücre kullanılarak üretilmesi ve bebek fare elde etme amacıyla döllenmesi için geliştirilen tekniğin insanlara başarılı bir biçimde uygulanması halinde, çocuk sahibi olamayan çiftlere ve kadınların menopozdan sonra bile çocuk sahibi olmalarına yardımcı olabileceği ileri sürüldü.

Taraf gazetesinin haberine göre; embriyodan ve deri hücrelerinden aldıkları kök hücrelerle yumurta elde eden bilimciler, bu yumurtaları farelerin yumurtalıklarında bulunan diğer hücrelerle kaplayarak laboratuar ortamında yeni bir yumurtalık üretti. Ardından bu yumurtalık dişi farelere nakledildi. Olgunlaşan yumurtalar, tekrar toplanarak erkek fareden alınan spermlerle döllendi. Bu döllenmiş olan yumurtalar ise taşıyıcı annelerin rahmine yerleştirildi.

Araştırmayı yöneten Dr. Katsuhiko Hayaşi, taşıyıcı annelerin sağlıklı ve döllenme yeteneğine sahip bebek fareler dünyaya getirdiğini söyledi. Hayaşi ayrıca bu bebeklerin de olgunluk seviyesine ulaşarak kendi bebeklerini doğurduklarını belirtti. Asıl amaçları ise kısır çiftlere yardım etmek ve bu hedefe ulaşmak için sadece yeni bilimsel çalışmaların yeterli olmayacağını, birçok etik tartışmanın da yapılması gerektiğini belirtti.