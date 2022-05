Yeni TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi karar alıcılarla paylaşmaya devam edeceğiz

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçti. Buna göre TÜSİAD'ın yeni başkanı TURKOFED Başkanı olarak görev yapan Orhan Turan oldu. Turan söz konusu görevi 2018'den beri başkanlık koltuğunda bulunan Simone Kaslowski'den devraldı. Turan başkan olarak ilk konuşmasını yaptığı Genel Kurul'da "Ekonominin içinden geçtiği bu dar boğazdan çıkmak için, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi karar alıcılarla ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turan, demokrasi ve hukukun önemine dikkat çekerek "TÜSİAD olarak bu bilinçle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz" dedi.

TIKLAYIN: TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu

Turan'ın konuşması şöyle:

"Öncelikle önümüzdeki dönem TÜSİAD’ı yönetme sorumluluğunu verdiğiniz yeni Yönetim Kurulu adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu önemli göreve layık görüldüğümüz için, Yönetim Kurulu olarak mutluluk ve onur duyuyoruz. 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğum, Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu’nda görev yaptığım TÜSİAD’da Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber şevkle çalışacağım.



Genel Kurulumuzun gerçekleşmesine yönelik katkılarından dolayı Yüksek İstişare Konseyi Başkanımız Sayın Tuncay Özilhan’a teşekkür ederim. Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte, 3 yıl boyunca TÜSİAD’a çok değerli katkılar sunan Sayın Simone Kaslowski ve tüm Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunarım.



TÜSİAD, Türk iş dünyasının fikir üreten fabrikasıdır. TÜSİAD’ın yarım asırlık bu önemli vasfını daha da güçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

"Dünyamız ezberlerimizi sınayan bir dönüşümden geçiyor"

Dünyamız tüm ezberlerimizi sınayan bir dönüşümden geçiyor. Jeopolitik gerilimler, ekonomik krizler ve doğal afetlerin, görünümünü büsbütün ve günlük olarak değiştirdiği bir insanlık manzarasıyla karşı karşıyayız. Değişim dünyanın her yerinde, her an ve her seviyede yaşanıyor. Haliyle bireyler, kurumlar ve toplumlar bu sürekli değişime, sürekli dönüşümle yanıt verme stratejileri geliştiriyor.

Gün geçtikçe daha net görüyoruz ki, hem ülkemizde hem de dünyada yerleşmiş olan “merkez ve çevre”ye dayalı düşünce ve eylem sistemi bu manzarayı anlamlandırmak için artık yeterli değil.

Ufkumuzu bu yeni manzarayı anlamlandıracak ve değerlendirecek şekilde genişletmeli, tazelemeliyiz. Doğu ile Batı, İstanbul ile Anadolu, siyaset ile toplum, ekonomik büyüme ile refah arasında kaynaşma ve bütünleşme görmeliyiz.

TÜSİAD’ımız, yarım asırdan bu yana dünya ve ülke meselelerini anlamlandırma ve iş dünyamızın düşünce ufkunu genişletme misyonunu başarıyla yerine getirdi. Hiç şüphesiz TÜSİAD, kalıpların hüküm sürmediği, önyargıların bizi sınırlamadığı bir geleceğin inşasında iş dünyasının bütüncül ve kapsayıcı lideri olarak öncü roller üstlenmeye devam edecektir.

"Enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi karar alıcalar ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz"

Ülke olarak yine ekonomik, sosyal ve küresel ilişkiler bağlamında zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Yönetim Kurulumuz, köklü kurum kültürümüzden de güç alarak, bağımsız, gönüllü ve öncü bir sivil toplum örgütü olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyacak. Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, özgürlük kutsaldır diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları desteklerinizle sürdüreceğiz. Kapsayıcılık, iletişim ve işbirliği tüm çalışmalarımızda azami özen göstereceğimiz hususlar olacak.



Ekonominin içinden geçtiği bu dar boğazdan çıkmak için, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi karar alıcılarla ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanında üyeleri ve ağları olan TÜSİAD’ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyamızın nabzını tutacağız. Verimliliği, istihdamı, yatırım ortamını geliştirmek, sürdürülebilir büyümenin, kalkınmanın önündeki engelleri aşmak için birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz.

"Güçlü hukuk devleti ve demokrasi, toplumlar için adil ve müreffeh bir yaşamın temelidir"

Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşamın temelidir. TÜSİAD olarak bu bilinçle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz.



Uluslararası ilişkiler alanında dengelerin yeniden değiştiği bu süreçte, TÜSİAD’ın güçlü uluslararası ağları ile Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmeye devam edeceğiz. Tüm çalışma dönemlerinde olduğu gibi, bu dönemde de yeni küresel denklemde ülkemizin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacağız.

"Katma değerli üretim için dijitalleşme ve çevre duyarlılık çalışmaları gündemimizin önemli maddesi olacak"

Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm TÜSİAD’ın uzun zamandır altını çizdiği konular. Hem daha verimli ve katma değerli üretim için dijitalleşmeyi sağlamak hem de çevreye duyarlı, enerji verimli, döngüsel üretimi gerçekleştirmek yolunda çalışmalar yine gündemimizin çok önemli bir maddesi olacak.

TÜSİAD’ın yıllardır sunduğu eğitim programları yoluyla gençlerimizin kariyer yolculuklarını desteklemeyi, girişimcilik ve dijital beceriler kazanma yolunda onları cesaretlendirmeyi sürdüreceğiz. Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin sorumluluğu.



TÜSİAD’ın 50. Yıl projesi olarak geçtiğimiz Ekim ayında Yönetim Kurulu’nun kamuoyuyla paylaştığı “Yeni bir anlayışla geleceği inşa” çalışmasını da aydınlık bir gelecek için tüm toplum kesimlerine kararlılıkla anlatmayı sürdüreceğiz. “İnsan, bilim ve kurumlar”ı öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak; “yeniden, biz” olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz.

"Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikli bir konu olarak vurgulamayı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bu ümide sarılmanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. Yaşının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına yaklaşırken, ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak başta kadınların konumu olmak üzere eşitlikçi ve çevreci bir ülke hedefinin peşinde olacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikli bir konu olarak vurgulamayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye’nin geleceğinin anahtarı geçmişinde olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin değerlerindedir. Türkiye’nin birleştirici gücü olan Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı, çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz."