TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. İş insanı Orhan Turan bugün İstanbul’da düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı.

TÜSİAD’ın bugünkü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulunda yer alan asil üyeler ve görevleri şöyle:

Cevdet Alemdar, (Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı), İzel Levi Coşkun (Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı), Fatih Kemal Ebiçlioğlu, (Sanayi Politikaları ve Şirket İşleri Yuvarlak Masası Başkanı), Ozan Diren, (Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı), Perihan İnci, (Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı), Çağatay Özdoğru, (Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı), Murat Özyeğin, (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eşbaşkanı), Mehmet Tara (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eşbaşkanı), Serpil Veral, (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Dünyası Kuruşları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Elvan Ünlütürk (Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı) ve Bedii Can Yücaoğlu (Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı).

TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise; Meltem Akol, Gülesin Atalay, Kaan Bilecik, Ayşe Boyner, Emre Eczacıbaşı, Azmi Gümüşlüoğlu, Aslı Güreşçiler, Mehmet Salih Özen, İzzet Özilhan, Durmuş Topçu, Cem Tüfekçi ve Feyyaz Ünal olarak belirlendi.

TÜSİAD Denetleme Kurumu'nda yer alan asil ve yedek üyeler ise şu şekilde:

Ali Avcı (Asil üye), Vefa Reşat Moral (Asil üye), Öner Çelebi (Asil üye), Deniz Yasemin Aksu (Yedek üye), Nurdan Erbuğ (Yedek üye), Oğuz Kaan Kiziroğlu (Yedek üye)

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Genel Kurul’da seçimlerin ardından konuşan Turan, “Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, ‘özgürlük kutsaldır’ diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz” dedi. Turan şöyle konuştu:

“Ekonominin içinden geçtiği darboğazdan çıkmak için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

TÜSİAD’ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacağız. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi, toplumlar için adil ve mutlu bir yaşam temelidir. Bu bilinçle, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Yeni küresel denklemde ülkemizin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacağız.

Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin yüzüncü yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz.

Türkiye’nin geleceğinin anahtarı geçmişinde olduğu gibi bugün de cumhuriyetimizin değerleridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz.”