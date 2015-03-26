Yeni trafik levhaları geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, bir süredir devam eden Trafik El Kitabı’nın güncelleştirilmesi çalışmalarında sona geldi.

Levha sayısı 243'e çıkacak

Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Türkiye’de karayollarında gündelik hayatta ihtiyaç doğan yeni bazı trafik işaretlerini, standart trafik işareti kapsamına alındı. Bu çalışma kapsamında bazı işaretlerin güncellenmesine de karar verildi. 211 tane olan trafik işaret levhası sayısı yeni levhalarla birlikte 243’e çıkacak.

İşte yeni levhalar:

- TRAFİK SIKIŞIKLIĞI: Bu işaret levhası yolun ilerideki kesiminde trafik sıkışıklığı olabileceğini ve sürücülerin hızlarını düşürmeye veya durmaya hazırlanmaları gerektiğini belirtmek için kullanılacak. Levha aynı zamanda sürücülerin alternatif yolları kullanması değerlendirmesi içinde kullanılabilir.

- TRAMVAY HATTI İLE OLUŞAN KAVŞAK: Bu işaret levhası yolun bir tramvay hattı ile kesiştiğini, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve tramvaya yol vermelerini belirtmek için kullanılabilir.

- PARK YERİ (Metrodan yararlanacaklar için): Bu işaret levhası metrodan yararlanmak isteyen sürücüler için tahsis edilmiş park yerini belirtmek amacı ile kullanılabilir. Tramvaydan yararlanacaklar için ise altına tramvay sembolü ile belirtilir.

- YÜKSEK GERİLİM HATTI: Bu panel levha dikkat işaret levhasının altında kullanılır. Tramvay hattı ve elektrik hatları altından geçen araçlar için bir tehlike bulunması durumunda, yüksek gerilim hattı hakkında uyarıda bulunmak için kullanılır..

- ÇIKIŞI OLMAYAN YOL: Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken çıkışı olmayan yollara dönerek trafik güvenliğinin tehlikeye düşürmemek amacıyla kavşak yaklaşımlarında kullanılabilir.

- RAMPALI YAYA GEÇİDİ: Konulduğu yerde, rampalı (merdivensiz) yaya üst geçidi bulunduğunu belirtir.

- YAYA ÖNCELİKLİ YOL: Özel trafik kurallarının geçerli olduğu yaya öncelikli yolların girişlerini belirtmek için kullanır.

1- Yayaların yolun bütün bir kesimini rahatlıkla kullanabilecekleri ve yol üzerinde oyun oynamalarına izin verildiğini,

2-Sürücülerin bu yol kesiminde kesinlikle 20/km saat hızını geçemeyecekleri,

3- Sürücülerin yayaları riske atmayacaklarını ve herhangi bir engelleyici davranışta bulunmayacaklarını, gerektiği taktirde duracaklarını,

4- Yaya öncelikli yollar ile diğer yolların oluşturduğu kavşaklarda, yaya öncelikli yollardan çıkan sürücülerin diğer yollardan gelen sürücülere yol vereceğinin anlaşılması.

- AĞAÇ ENGELİ: Büyük araçların (kamyon, otobüs, tır vb.9 yola doğru uzanan ve sarkan ağaç dallarına çarpma olasılıklarının bulunduğunu belirtmek üzere dikkat işaret levhası ile birlikte kullanılır. Tehlikenin yönü levhada belirtilir.

- ASKERİ ARAÇ: Dikkat işaret levhası ile birlikte kullanılarak, seyredilen yol üzerinde ağır ilerleyen askeri bir araç olabileceğini ve hızın düşürülmesi gerektiğini belirtir.

-ELEKTRONİK DENETLEME: Konulduğu yol kesimlerinde elektronik cihazlarla hız ihlali, hız koridoru ihlali, trafik ışığı ihlali, trafiğe yasaklanmış alan ve şerit ihlali, v.b. kontrollerin yapılmakta olduğunu , ihlaller nedeniyle cezai işlemler yapılabileceğini bildirir.