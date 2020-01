Yeni tekerlekler küre şeklinde mi olacak?

Otomobil lastiği sektöründe, sertleştirilmiş kauçuktan sonraki en büyük teknik gelişme olmaya aday yeni bir lastik geliştiriliyor. Eagle-360 adı verilen küre şeklindeki bu lastik manyetik kaldırma özelliğine sahip. Sırt deseni ise beyin mercanından esinlenmiş. Lastik ve kauçuk üreticisi Goodyear, Mart ayı başlarında Cenevre’de düzenlenen otomobil fuarında, sürücüsüz araçlar için geliştirilen küre şeklindeki otomobil lastiğini sergiledi. Bazıları bu yeni tasarımı, tekerleğin yeniden keşfi şeklinde değerlendiriyor.

Küre lastiklerin oldukça fazla avantajı var. Küre lastikleri olan sürücüsüz araçlar her an, her açıdan her yöne manevra yapabilir.

Bu lastikler anında yan şeride paralel geçişi ve dar alanda paralel parkı mümkün kılıyor. Bu manevralar, dönüş için ileri ivme gerektiren direksiyonlu sürücülü araçta mümkün değil. Ama robot yönetimindeki küre lastiklerle hemen hemen her şey mümkün.

Küre şeklindeki lastiğin dezavantajı, merkez eksenin olmaması nedeniyle bir dingille araca bağlanamaması.

Ama Eagle-360, aracın tekerlek üzerinde durmasını manyetik kaldırma yoluyla çözüyor. Aynı teknik sürme ve fren sistemi için de geçerli.

Küre lastiğin sırt deseni de başka bir soruna zekice çözüm getiriyor. Bu lastik her yöne hareket edebildiği için yol kavrayışının her durumda çok iyi olması gerekiyor.

Bunu sağlamak için doğaya bakılmış ve beyin mercanının sarmal deseni kopyalanmış.

Böylelikle lastiğin kavrayışı kuru ve yağışlı hava koşullarına göre sertleşip yumuşayarak ortama uyum sağlıyor.

Goodyear ar-ge sözcüsü Keith Price bu lastik tasarımlarının henüz fikir aşamasında olduğunu belirtiyor.

"Bunlar sadece ihtimaller;... ar-ge ekibinin gelecekte hangi ürünlerin üretilebileceği konusunda kafa yorup tartışmaya başlamasını sağlıyor" diyor.

Price, fuarda gördüğümüz tasarımıyla bu lastikleri belki hiç görmesek de bazı unsurlarının gelecekte üretilecek ürünlerde karşımıza çıkacağını vurguluyor.

Otomobil üreticilerinin 2035’te yılda 85 milyon sürücüsüz araç satmayı öngördüğüne dikkat çeken Price, bu araçların lastiğini de birilerinin yapması gerekeceğini ifade ediyor.