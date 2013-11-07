Marvel'da yeni süper kahraman bir Müslüman

Iron Man, Captain America, Yeşil Dev gibi karaklerlerin yaratıcısı Marvel, Ms Marvel karakterini geri getiriyor.

Bu kez farklı olan, 1967'de yaratılan Ms Marvel yani Carol Danvers'in, bu kez Kamala Khan adında Müslüman bir kız olarak geri dönmesi.

Pakistan’dan gelen ailesi ile birlikte Jersey City'de yaşayan Kamala’nın özelliğise kolları ve bacaklarının uzayabilmesi.

Marvel'den, amaçlarından birinin Müslüman toplumuna seslenebilmek olduğu açıklaması gelirken, Kamala Khan'la ilgili, “Tüm Müslümanları temsil etmiyor. Müslümanlara ait herhangi bir bakış açısını temsil ediyor” dendi. Ayrıca, değişen dünyaya ayak uydurmanın önemli olduğu vurgusu yapıldı.