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Kültür-Sanat

Yeni Starwars filmine katılan oyuncular belli oldu

Serinin yeni filmine Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran katıldı

15 Şubat 2016 23:16

Geçtiğimiz günlerde  Disney'in CEO'su Bob Iger'ın çekimlerinin başladığını duyurduğu Star Wars: Bölüm 8'in resmi duyurusu yapıldı. Lucasfilm tarafından yapılan basın açıklamasında, "Star Wars: Episode VIII" filminin çekimlerinin resmi olarak başladığı belirtildi.

Açıklamanın yanına filme katılan üç yeni oyuncu tanıtıldı. Yapımcılar, Benicio Del Toro, Jurassic Park'ın ilk filmiyle ünlenen aktris Laura Dern ve uzak doğulu oyuncu Kelly Marie Tran ile anlaştıklarını duyurdu. 

Habertürk’ün haberine göre, Lucasfilm tarafından yapılan basın açıklamasında hikayeden spoiler ya da herhangi önemli bir bilgi verilmeden bahsedildi. Açıklamada ”Rey, Star Wars: The Force Awakens ile kendini büyük bir dünyanın içine çeken ilk adımları attı. Macerası Finn, Poe ve Luke Skywalker ile birlikte yeni bölümde devam edecek. Filmin çekimleri 15 Şubat tarihinde Londra'daki Pinewood Studios'ta başladı” denildi.

Yayımlanan çekim başlangıcı teaser'ında ise The Force Awakens filminin tam olarak bıraktığı yer gösteriliyor. Rey, ışın kılıcını Luke'a uzatıyor ve tam orada Star Wars 8'in çekimlerinin başladığı belirtiliyor.

Lucasfilm ayrıca Star Wars 8'de The Force Awakens'ta izlediğimiz Mark Hamill (Luke), Carrie Fisher (Leia), Adam Driver (Kylo Ren), Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe), Lupita Nyong'o (Maz), Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gendoline Christie ve Andy Serkis'in (Snoke) yer alacağını belirtti. Filmin yönetmeni ise Rian Johnson.

Star Wars: Episode VIII / Bölüm 8 filmi 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona girecek.

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