Yeni Star Wars dizisi rekor kıracak!

Yeni Star Wars dizisi, daha önce ekranda görülmemiş bir bütçeye sahip olacak. Jon Favreau’nun imzasıyla ekrana taşınan yapımın 100 milyon dolarlık bütçeyle kotarılacağı açıklandı.

Star Wars dizisi, Iron Man ve The Jungle Book’un yönetmeni Jon Favreau tarafından Lucasfilm ve Disney’in yeni dijital platformu için hayata geçiriliyor. Favreau projede senaryoyu kaleme alırken yürütücü yapımcı olarak da görev yapıyor.

Star Trek: Discovery bölüm başına 8 milyon dolara mal oldu

Disney’in imkanlarına vurgu yapan Favreau “Star Wars büyük bir evren ve Disney’in yeni dijital servisi, birçok bölüme yayılabilecek hikayeler yaratmak için harika bir fırsat sunuyor” dedi. Bu noktada, ekran tarihinin en pahalı dizilerinden biri olan Star Trek: Discovery’nin bölüm başına 8 milyon dolara mal olduğunu not düşelim.

Star Wars dizisinin hikayesi, Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi’daki Endor Savaşı’nın yedi yıl sonrasında geçecek.

Lucasfilm’in yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre Star Wars: The Force Awakens’ın hemen öncesinde geçecek bir başka Star Wars dizisi için hazırlıklar hızlandı. Star Wars Resistance adlı dizi animasyon türünde ve önümüzdeki sonbaharda prömiyer yapacak.