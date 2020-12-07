Yeni Spider-Man filminde üç Peter Parker bir arada mı olacak?

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Sony'nin paylaştığı bir video, yeni Spider-Man filminde daha önce ikonik karakteri canlandırmış üç aktörün bir arada rol alabileceği iddialarını güçlendirdi.

Marvel Sinematik Evreni'nde mevcut olarak Peter Parker karakterini Tom Holland canlandırıyor. Daha önce Peter Parker'ı Sam Raimi'nin yönettiği üçlemede Tobey Maguire, The Amazing Spider-Man filmlerinde ise Andrew Garfield canlandırmıştı.

The Amazing Spider-Man filminde Electro'yu oynayan Jamie Foxx'un yeni filmde de aynı rolü alabileceği iddiasının ardından yeni Spider-Man filminde "farklı evrenlerdeki" üç Peter Parker'ın güçlerini birleştirebileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Comic Book'un aktardığına göre Sony'nin Latin Amerika YouTube kanalından paylaşılan videoda farklı Spider-Man filmlerinden sahneler yer alırken, bir bölümde ekranda, "Sizin favori Spider-Man'iniz kim? Seçmenize gerek yok. Marvel Sinematik Evreni'nde her şey olabilir" ifadeleri görülüyor.

Sony, Spider-Man'in yeni filiminin 'casting'inin tamamlanmadığını söyleyerek üç Peter Parker'ın aynı filmde rol alacağı iddialarını doğrulamadı. Bahsi geçen video kısa süre sonra yayından kaldırıldı.

Marvel Sinematik Evreni'nde Mary Jane Watson'ı oynayan Zendaya, Jimmy Kimmel'a yaptığı açıklamalarda yeni Spider-Man filmiyle ilgili her şeyin çok gizli tutulduğunu ve 3 Peter Parker'ın bir arada olduğu haberini "doğrulayamayacağını" veya "yalanlayamayacağını" söylemişti.

Yeni Spider-Man filminin 2021'in Aralık ayında vizyona girmesi planlanıyor.