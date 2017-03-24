Yeni Söz: Başkanlık, Göktürk, Timur ve Osmanlı'nın yönetim sistemine uygun, 16 Nisan'da 'evet'!

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Söz gazetesinin sürmanşetinde, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören ve 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifinin, Göktürk, Büyük Selçuklu ve Osmanlı'nın yönetim sistemine uygun olduğu iddia edildi.

Gazetenin referans gösterdiği devletler arasında, "Yassı Çemen Savaşı"nın tarafları Harzemşah ve Anadolu Selçuklu devleti ile "Ankara Muharebesi"nin tarafları Osmanlı ve Timur imparatorlukları da yer aldı. Gazete, söz konusu devletleri "başarılı Türk devleti" olarak tanımladı.

Kamuoyuna 'evet' oyu kullanma çağrısı yapılan metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanlık, başarılı Türk devletleri Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, Karahanlı, Harzemşah, Altınordu, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Memlük, Büyük Timur, Babür, Osmanlı yönetim sistemine uygun olduğu için; evet"