‘Yeni sistem kötünün iyisi’

Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, 2010 yılından itibaren uygulamaya konulacak yeni ÖSS sistemini "Ehvenişer" olarak değerlendirdiklerini bildirdi.



Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, "yeni sistemin öğrenci başarısına endeksli olacağını" belirterek, "meslek lisesi mezunlarının farklı alanlarda eğitim görmesini sağlamasını da olumlu gelişme olarak" nitelendirdi.



"Yeni ÖSS sistemini ehvenişer olarak değerlendiriyoruz" görüşünü dile getiren Avcı, açıklamasında şunları kaydetti:



"Öğrencileri ciddi stres ve sıkıntıya sokan bir tek sınava bağlı ÖSS sistemi yerine iki aşamalı ve beş sınava bağlı yeni ÖSS sistemiyle öğrencilerin stresi azalacağı gibi, etkinlik ve çalışmalarını artırmak ve motivasyonlarını sürekli kılmak imkanı da oluşacaktır. Öte yandan öğrencilerin yeni sistemde müfredattan sorumlu olması da olumlu görülmesi gereken bir değişiklik.



Olumlu yönlerine karşın yeni sistem, dershanelere öğrenci başına 3-15 bin TL ödeme yapan aileleri ve dershaneye gitmediği takdirde sınavı kazanma imkanı

olmayan öğrencileri korumaktan oldukça uzak."



Avcı, ayrıca yeni sistemde Ortaöğretim Başarı Puanının etkisinin artırılması, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının etkisinin ise kaldırılması gerektiğini belirterek, hiç bir öğrencinin okuduğu okulun imkânsızlıklarından kaynaklı başarısızlığından sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

