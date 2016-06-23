Yeni Sayıştay Başkanı, imam hatip lisesi ve İstanbul SBF mezunu Seyit Ahmet Baş oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığı'na, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Seyit Ahmet Baş seçildi.



Genel Kurul'da gizli oyla yapılan seçimde, Seyit Ahmet Baş ile Sayıştay üyesi Ahmet Tezcan yarıştı.

Baş, 273 oyla Sayıştay Başkanlığı'na seçilirken, Tezcan 7 oy aldı. Seçimde 15 boş oy çıkarken, 5 oy da geçersiz sayıldı.

İmam hatip lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (SBF) bitiren Baş, kamudaki kariyer meslekleri arasında özel bir yeri bulunan "hesap uzmanlığı" kökenli bir bürokrat.

Seyit Ahmet Baş kimdir?

1968 yılında Karaman’da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1991-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, 2003-2005 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı, 2005-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2006-2010 yılları arasında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Kurucu Genel Müdür, 2010-2011 yıllarında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

2006–2010 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi eş başkanlığı, 2010 – 2011 yılları arasında Koordinasyon Kurulu üyeliği ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Vergi Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2010 – 2011 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan yardım programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olarak görev yaptı.

29.08.2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

Evli 4 çocuk babası. İngilizce ve Arapça bilmektedir.