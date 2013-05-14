Yeni Sars virüsü insandan insana geçebiliyor

Dünya Sağlık Örgütü, ölümcül Sars virüsüne benzer yeni virüsün, yakın temasla insandan insana geçebileceğini açıkladı. Corona virüsü olarak adlandırılan virüsün neden olduğu hastalık zatürre ve zaman zaman da böbrek yetmezliğine yol açıyor.

Yeni virüs, 2003'te Asya'da ortaya çıkan SARS'a neden olan virüsle aynı familyadan. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri de yeni vakalar ve insandan insana geçme potansiyeli nedeniyle kaygılı olduklarını bildirdi. DSÖ'ye göre, geçen yıldan bu yana Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde 33 vakaya rastlanırken, bu vakaların 18'i ölümle sonuçlandı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, ikinci bir erkeğin muhtemel bir insandan insana geçiş vakasında virüse yakalandığını bildirmişti. Suudi Arabistan'da da virüs nedeniyle iki kişinin öldüğü açıklanmıştı.



Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri



Suudi Arabistan ve Ürdün'da görülen vakaların Almanya, İngiltere ve Fransa'ya da yayıldığı bildirilirken, DSÖ "En büyük kaygımız, farklı ülkelerde görülen vakaların yakın temas halinde bu virüsün insandan insana yayıldığı tezini giderek artan bir şekilde desteklemesi. İnsandan insana geçme vakaları şu ana dek küçük bir çevrede yaşandı ve genel bir salgın olduğunu gösteren bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Fransa'daki ikinci vaka, ülkenin kuzeyindeki Valenciennes'te Dubai'den döndükten sonra hastalanan 65 yaşındaki bir kişiyle aynı hastane odasında kalan 50 yaşındaki bir erkekte görüldü.

Bu arada Reuters Haber Ajansı'na konuşan Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Yardımcısı ülkenin doğusundaki El Ahsa bölgesinde iki kişinin daha virüs nedeniyle öldüğünü ve son salgında ölenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı. Suudi Sağlık Bakanlığı geçen yazdan bu yana görülen toplam 24 vakadaysa, 15 kişinin öldüğünü bildirdi.

Geçen Şubat ayında da İngiltere'nin Birmingham kentinde aynı aileden üç kişi virüse yakalanmış, bir kişi de ölmüştü. Ortadoğu ve Pakistan'a giden bir aile üyesinin virüse burada yakalandığı düşünülüyor.