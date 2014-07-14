Yeni Şafak'tan Başbakan'ın tepki gösterdiği AYM Başkanı Kılıç'a övgü

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eleştirdiği Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç'a yönelik övgü dolu bir haber yayınladı.

Gazetenin bugünkü nüshasında (14 Temmuz 2014) sürmanşetten "Vesayetçi AYM'ye demokrasi getirdi" başlığı ile verdiği haberde, Kılıç için "Statükonun bekçisi olan mahkemeyi demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerle tanıştırdı" ifadelerine yer verildi.

Haşim Kılıç'ın Twitter kararı sonrası Başbakan Erdoğan'la fikir ayrılığına düştüğü, "gayr-i milli karar" tartışmalarının yoğun olduğu günlerde, Kılıç'ı eleştiren Yeni Şafak'ın bugünkü övgü haberi dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi’nin 52. kuruluş yıldönümü töreninde konuşan (25 Nisan 2014) Haşim Kılıç, "paralel devlet", "yargıda vesayet" ve Twitter yasağı gibi gündemdeki birçok konuyla ilgili Başbakan Erdoğan ve AKP hükümetine ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Türkiye gündemine damgasını vuran gelişmenin ertesi günündeki nüshasına (26 Nisan 2014) "Muhalefet lideri gibi" manşeti ile çıkan Yeni Şafak gazetesi, Kılıç'a ağır eleştiriler içeren bir haber yayınlamıştı.

İşte Yeni Şafak'ın AYM Başkanı Haşim Kılıç'ı öven haberi:

Yeni Şafak'ın Kılıç'ı ağır bir dille eleştirdiği 26 Nisan 2014 tarihli manşeti şöyle: