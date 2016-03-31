Yeni Şafak'tan ayrılan Abdülkadir Selvi, Hürriyet'le anlaştı

15 yıldır çalıştığı ve uzun dönem Ankara temsilciliğini üstlendiği Yeni Şafak'la bugün yollarını ayırdığını duyuran Abdülkadir Selvi, Hürriyet ile anlaştı.

T24'ün aldığı bilgiye göre, Selvi, Hürriyet'in yazar kadrosunda yer alacak. Deniz Zeyrek, Hürriyet Ankara Temsilciliği'ne devam edecek, Selvi ise Ankara'da yazar olarak görevine başlayacak. Abdülkadir Selvi de, üstü kapalı olarak Hürriyet'le anlaştığını doğruladı, ancak Yeni Şafak'tan kesin olarak çıkışını almadan herhangi bir yorum yapmayacağını belirtti.

Selvi'nin Habertürk gazetesi ile anlaştığı yolunda da bir iddiaya ortaya atılmış, Selvi, "Şu an için Yeni Şafak'tan ayrıldım ve hep gazeteciliğimle anılmak istiyorum. Bu tarz polemiklerle gündeme gelmek istemiyorum" cevabını vererek iddiayı doğrulamamıştı.

Selvi, bugün Yeni Şafak'taki veda yazısında, "Çok riskli haberlere ve yazılara imza atarken kafamın bir köşesinde veda mektubum hep hazır durdu" dedi. Selvi, "Ceketimi alıp gidiyorum. Bir de kalemimi aldım yanıma. Benim başka bir mesleğim yok. Gazetecilik yapacağım" demişti.