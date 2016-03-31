Yeni Şafak'tan ayrılan Abdülkadir Selvi, Hürriyet'le anlaştı

15 yıldır çalıştığı ve uzun dönem Ankara temsilciliğini üstlendiği Yeni Şafak'la bugün yollarını ayırdığını duyuran Abdülkadir Selvi, Hürriyet ile anlaştı.
T24'ün aldığı bilgiye göre, Selvi, Hürriyet'in yazar kadrosunda yer alacak. Deniz Zeyrek, Hürriyet Ankara Temsilciliği'ne devam edecek, Selvi ise Ankara'da yazar olarak görevine başlayacak. Abdülkadir Selvi de, üstü kapalı olarak Hürriyet'le anlaştığını doğruladı, ancak Yeni Şafak'tan kesin olarak çıkışını almadan herhangi bir yorum yapmayacağını belirtti.
Selvi'nin Habertürk gazetesi ile anlaştığı yolunda da bir iddiaya ortaya atılmış, Selvi, "Şu an için Yeni Şafak'tan ayrıldım ve hep gazeteciliğimle anılmak istiyorum. Bu tarz polemiklerle gündeme gelmek istemiyorum" cevabını vererek iddiayı doğrulamamıştı.
Selvi, bugün Yeni Şafak'taki veda yazısında, "Çok riskli haberlere ve yazılara imza atarken kafamın bir köşesinde veda mektubum hep hazır durdu" dedi. Selvi, "Ceketimi alıp gidiyorum. Bir de kalemimi aldım yanıma. Benim başka bir mesleğim yok. Gazetecilik yapacağım" demişti.
Abdülkadir Selvi kimdir?
1964 yılında Sivas Yıldızeli'nde doğdu. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Metalurji Bölümü'nde tamamladı. Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştıktan sonra HBB TV'de muhabir ve haber müdürü olarak görev yaptı.
TGRT'de Ankara Haber Müdürlüğü görevini üstlendi. 2001- 2011 tarihleri arasında Yeni Şafak Gazetesi'nde haber müdürü olarak görev yaptı. 2011'den 2016 Nisan ayına kadar Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. Erhan Seven ile birlikte kaleme aldığı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatan 'İşkence Koğuşlarından Siyaset Meydanlarına: Alperen' ve 'Ateşten Yıllar: Siyasette Said Nursi Tartışması' adlı kitapların yazarı olan Abdülkadir Selvi, evli ve 3 çocuk babası.