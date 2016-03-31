Yeni Şafak'tan ayrılan Abdülkadir Selvi, Habertürk'le anlaştığı iddiasına ne yanıt verdi?

15 yıldır çalıştığı ve uzun dönem Ankara temsilciliğini üstlendiği Yeni Şafak'la bugün yollarını ayırdığını duyuran Abdülkadir Selvi, Habertürk gazetesi ile anlaştığı yolundaki iddiaya cevap verdi. T24'ün ulaştığı Selvi, "Şu an için Yeni Şafak'tan ayrıldım ve hep gazeteciliğimle anılmak istiyorum. Bu tarz polemiklerle gündeme gelmek istemiyorum" dedi. Selvi, Habertürk'le anlaştığı iddiasını kesin bir dille yalanlamazken, "Şu an için anlaştığım bir yer yok. Bir süre bu konular hakkında polemiğe girmek istemiyorum" diye konuştu.

Medyaradar'ın haberine göre, Selvi'nin Habertürk gazetesine transfer olduğu iddia edilmişti. Selvi'nin Habertürk'te de tıpkı Yeni Şafak'ta olduğu gibi hem Ankara Temsilcisi hem de köşe yazarlığı yapacağı öne sürülmüştü.

Selvi, bugün Yeni Şafak'taki veda yazısında, "Çok riskli haberlere ve yazılara imza atarken kafamın bir köşesinde veda mektubum hep hazır durdu" dedi. Selvi, "Ceketimi alıp gidiyorum. Bir de kalemimi aldım yanıma. Benim başka bir mesleğim yok. Gazetecilik yapacağım" demişti.