Yeni Şafak'ın İsmet İnönü ile ilgili haberlerine, mahkemeden tedbir geldi!

Yeni Şafak gazetesinin, “Atatürk’ü İnönü zehirleyerek öldürdü" yönündeki haberlerine mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verildi. Mahkeme, gazetenin benzer haberler yapmasının önüne geçti.

İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, önceki gün akşam avukatı Mehmet Ali Köksal aracılığı ile mahkemeye başvurdu. İhtiyati tedbir talebi ile yapılan başvuruya Ankara4. Asliye Hukuk Mahkemesi bu sabah karara bağladı.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, mahkeme, gazetenin haberlerine ilişkin ihtiyati tedbir kararı verdi.