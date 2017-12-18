Yeni Şafak’a Rusya’nın ardından bir yalanlama da ABD’den

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Suriye'de yakalanarak ABD üssüne götürüldüğü iddialarına Rusya’nın ardından bir yalanlama da ABD’den geldi.

Sputnik’e konuşan ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon temsilcisi, Bağdadi’nin ABD tarafından yakalandığı iddialarının “ne yazık ki yanlış” olduğunu söyledi. Doğal Kararlılık Operasyonu Halkla İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, Bağdadi’nin nerede olduğu bilgisine sahip olunmadığı belirtilerek, “Eğer nerede olduğunu bilseydik, savaş suçu suçlamaları ışığında halihazırda ölmüş ya da gözaltına alınmış olurdu” dendi.

Yeni Şafak'ın ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı, "Bağdadi'nin yakalanıp önce Rasülayn kentindeki bir üsse, daha sonra da Haseke'deki bir karakola götürüldüğü” iddiası, gün içinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından da yalanlanmıştı. "Bizim elimizde böyle bir bilgi yok” diyen Peskov, "Bahsedilen Türk gazetesinin haberi hakkında yorum yapmam mümkün değil. Zira bu iddialarını neye dayandırdıklarını da bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.