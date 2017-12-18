Kremlin'den "Bağdadi yakalandı" iddiasıyla ilgili açıklama: Elimizde böyle bir bilgi yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD'li askerler tarafından yakalanıp Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir üsse götürüldüğü iddialarıyla ilgili olarak "Bizim elimizde böyle bir bilgi yok" dedi.

"İddiaları neye dayandırdıklarını bilmiyorum"

Sputnik'te yer alan haber göre, Yeni Şafak gazetesinin, Bağdadi'nin ABD'li askerler tarafından yakalanıp Suriye'nin kuzeyinde yer alan üslerden götürüldüğü yönündeki iddiasıyla ilgili konuşan Peskov, "Bizim elimizde böyle bir bilgi yok. Bahsedilen Türk gazetesinin haberi hakkında yorum yapmam mümkün değil. Zira bu iddialarını neye dayandırdıklarını da bilmiyorum" dedi.

Yeni Şafak, Bağdadi'nin yakalanıp önce Rasülayn kentindeki bir üsse, daha sonra da Haseke'deki bir karakola götürüldüğüne ilişkin iddiasını ismini vermediği bir kaynağa dayandırıyordu.