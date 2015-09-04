Yeni Şafak yazarından Zaman'a: Artık fazla risk alma Ekrem, bir an önce valizini hazırla

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, Koza İpek Grubu'na yönelik operasyonu hatırlataraj, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya seslendi. Şekerci, "Artık fazla risk alma Ekrem. Henüz vakit varken kurtar yakanı. Bir an önce valizini hazırla, yola çık. Gideceksen git…Ya adam gibi gidersin… Ya da bir gece yarısı ansızın kaçmak zorunda kalırsın" dedi.

Mehmet Şeker'in Yeni Şafak'ta "Tebessümüm geldi Akın, 7 milyar getir" başlığıyla yayımlanan (4 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Akın İpek: Ebcet hesabı ile fazla bir yekûn tutmaz.

Fakat dolar hesabı ile 7 milyar dolara tekabül ediyor.

İsmi anılınca, akla ilk gelen çoğunlukla aynı konu.

“Hocasının bir gülüşüne bütün servetini feda edeceğini” söylemişti.

Sadakat dediğin böyle olur.

Hocası, son günlerde herhalde 'tebessüm' edeceğini haber verdi.

O da 7 milyarla gitti.

*

Devletin hesap uzmanları, maliyecileri, Akın İpek'in o kadar parayı nereden temin ettiğini araştırıyor.

Kaynak şimdilik meçhul.

7 milyar küsur…

Dolar cinsinden.

Türkçe'ye tercüme edersek, üç kat Türk Lirası eder. (Yirmi milyarın üstü)

Neredeyse ufak bir devlet bütçesi.

“Arayan bulur” derler.

Kaynak da bir süre sonra ortaya çıkar.

Ancak ondan daha önemlisi, o kadar cesaret ve özgüveni nereden bulduğu.

*

“Akın Bey kaçmadı.

Kaçmaz.

Mutlaka döner…”

Dönerse iyi.

Üstüne yoğurt döküp biraz da tereyağı gezdirirsek, olur İskender.

*

Şakası güzel.

Gerçeği ise o kadar rezil.

Döner mi hakikaten?

Nasıl talimat alacağına bağlı.

'Git' derlerse yola çıkar.

'Kal' derlerse kalır.

“Git… Git… Gitme dur…” derlerse kafası karışır.

Yarı yoldan döner.

*

'Akım' derken, 'bakım' diyenler…

Nassınız?

'Akın' derken de 'Bakın' der misiniz?

*

“Uçağımız kalmak üzeredir.

Anavatan yolcusu kalmasın…”

*

Kaçamayanlar için istek şarkı:

“Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar…”

Duruma uyarlayacak olursak:

“Sana anavatanın yolları, bana zindanlar…”

*

Ekrem Dumanlı yine haddini gerilerde bırakmış.

Hızını alamamış, sözün şehvetine kapılıp ağzına geleni söylemiş.

”Dumanlı dumanlı oy bizim eller…

Oturup ağlasam delisin derler…”

Alıp başımı çekip gitsem, kaçtı derler.

*

Artık fazla risk alma Ekrem.

Henüz vakit varken kurtar yakanı.

Bir an önce valizini hazırla, yola çık.

Gideceksen git…

Sonra pişman olma ihtimali de var.

Ayrıca bahse girenleri ve bekleyenleri, yolunu gözleyenleri fazla bekletme.

Ya adam gibi gidersin…

Ya da bir gece yarısı ansızın kaçmak zorunda kalırsın.