Yeni Şafak yazarından Turizm Bakanlığı’nın videosuna tepki: O reklam, dümdüz ve doğrudan Türk milletine hakaret içeriği taşımaktadır

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan paylaşılan videoya, "O reklam, dümdüz ve doğrudan Türk milletine hakaret içeriği taşımaktadır. Biz, maskelerini göstererek turiste “enjoy” diyecek bir millet değiliz" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçarslan yazısında, "Görmüşsünüzdür. Türkiye’ye turist gelsin diye çekilen ve 'ben aşılıyım' yazılı maskeler kullanılan reklama tepkiler çığ gibi olunca Turizm Bakanlığı reklamı sildi. En hafif tabirle söylemem gerekirse 'millet olma gururumuza' dokunan bir reklam olduğunu düşünüyorum o garabetin. Turistlerin Türkiye’de “güvenli ve sağlıklı bir tatil yapabileceğini” anlatmanın bir milyon yolundan en kötüsünü seçmek için uğraşılmış sanki. Bence 'skandal düzeyinde bir hata' olan bu işle ilgili Turizm Bakanı gereğini yapacaktır. O gereğini yapmazsa gereği yapılacaktır, yapılmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan şu ifadeleri kullandı:

"Görebildiğim kadarıyla bu skandal reklamı canhıraş şekilde bir “90’lar figürü” savundu sadece. Sipariş eden bakan bile savunmadı, filmin yönetmeni Serdar Erener bile savunmadı fakat büyük iletişimcimiz Ali Atıf Bir, reklamda “aşağılayıcı” bir şey bulanları ya cahil ya müzmin muhalif olmakla suçladı. Hatta “turisti Türkiye’ye çekmek için bundan iyi bir kampanya düşünemiyorum” bile dedi. Kim bilir belki de bakan ya da Erener adına konuşuyordur meşhur iletişimcimiz Ali Atıf Bir hocamız. O, başkaları adına konuşmayı pek sever malum. Fethullah Gülen adına konuştuğunu da dün gibi hatırlarız yani.

O reklam, dümdüz ve doğrudan Türk milletine hakaret içeriği taşımaktadır. Biz, maskelerini göstererek turiste “enjoy” diyecek bir millet değiliz, olmadık, olmayacağız. Bu hassasiyetimizi dile getirmek de en doğal hakkımızdır. Bir şey yaptığımız, bir operasyon çektiğimiz, “karanlık tarafa” geçtiğimiz falan da yoktur. Dümdüz, basitçe ve doğrudan “gönlümüzün yaralandığı” yeri işaret etmekteyizdir. Bu meselenin ek yeri de burasıdır işte"

Ne olmuştu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan skandal bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı.

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