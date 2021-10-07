Yeni Şafak yazarından Taha Akyol ve Ahmet Taşgetiren'e: ABD, Avrupa ve İsrail güdümünde bir ülke için ihtilal hevesindeler

Yeni Şafak yazarı Selçuk Türkyılmaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın "Bu iktidardan pek çok beklentiniz gerçekleşti, camiayı hayretle izliyorum, bak demedi demeyin, sonra Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz, iktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikâyetle doğruları söylemek caizdir diyemem” sözlerini eleştirdikleri için geçen hafta "İhtilal yaparak mevcudu devirmek istedikleri çok açık" dediği Karar gazetesi yazarları Taha Akyol ve Ahmet Taşgetiren ile ilgili bugünkü yazısında da "ABD, Avrupa ve İsrail güdümünde bir ülke için ihtilal hevesinde oldukları"nı yazdı.

Konuyla ilgili bir hafta önce kaleme aldığı yazısında, siyasal hedeflere ulaşmak için dinî olanın araca indirgendiğini ifade ettiğini yazan Türkyılmaz “Dimyat, pirinç, ev ve bulgur üzerinden konuşulsa da konu Erdoğan’ın devrilmesinde düğümleniyor” dedi.

“Erdoğan’ı devirmek istiyorlar ve bunun için her türlü işbirliğine açık olduklarını gösteriyorlar. Erdoğan’ı devirmek için ihtilalci bir yaklaşım içinde olduklarını gördük” diyen Türkyılmaz 15 Temmuz darbe girişimini örnek verdi.

FETÖ’cülerin siyal hedefe ulaşmak için dini kullandığını ifade eden Türkyılmaz, 15 Temmuz’u ihtilal denemesi olarak niteledi.

“Siyasî bir hedef için bedel ödemek gerekir. Fakat FETÖ’cüler bu yolu tercih etmedi. Eski alışkanlıklarının bir devamı olarak 15 Temmuz’u dahi inkâr yoluna gittiler. Muhafazakâr muhalefet için de durum aynıdır. Onlar da açık fikirlerle hareket etmeye yanaşmıyor” diye yazdı.

Erdoğan’ın statükoyu temsil ettiğini düşündüklerini ancak buna inanmadıklarını öne süren Türkyılmaz, Erdoğan’ın Türkiye eksenli siyasete değer verdiğini belirterek yazına şöyle devam etti:

"Bu sebeple ‘büyük güçler’ ile Erdoğan arasındaki sorunlar zaman zaman şiddetleniyor veya sönümleniyor ama süreklilik arz ediyor. Taha Akyol gibilerin Batı ile ilişkilerin yeniden düzeltilmesi tavsiyesi, Kemal Kılıçdaroğlu gibilerin Amerika ile birlik olmaya can atması ve Ahmet Taşgetiren gibilerin de sabah akşam KHK ile FETÖ’cülere haksızlık edildiğinden dem vurması statüko meselesine açıklık getirir. Evet, Erdoğan’ı devirmek istiyorlar ama bunu eski düzeni yeniden tesis etmek adına yapıyorlar. Yani ABD, Avrupa ve İsrail güdümünde bir ülke için ihtilal hevesinde oldukları çok açık. Bunlar mı ihtilalci fikirler! Babacan ile Davutoğlu’nu saymaya hiç lüzum yok. Çünkü onlar da ‘biz şunu yaptık Erdoğan bunu yaptı’ demekten öteye geçemiyor."

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