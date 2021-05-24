Yeni Şafak yazarından "sosyal medya" yorumu: Seni beni hepimizi dönüştürür, uzağında duracağız

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, popüler kültürle uğraşıp, popüler kültürü dönüştürmenin mümkün olmadığını belirterek, "Form çok güçlü, çok ayartıcı, çok kamplaştırıcı, çok pornografik, çok adrenalini tırmandırıcı... o yüzden popüler kültür seni beni hepimizi dönüştürür. Bunu, bileceğiz öncelikle. Ne yapacağız, peki? Uzak durmayacağız popüler kültürden, popüler kültürün mecrası sosyal medyalardan. Uzağında duracağız. Zararlarını öğrenip, gösterip zararlarından uzaklaştıracağız çocuklarımızı." diye yazdı.

Popüler kültürün kitlelerin afyonu olduğunu iddia eden Kaplan, "Kitleleri, özellikle de hayatın akışında en etkin, dinamik ve belirleyici roller oynayacak gençleri uyuşturarak, haksızlıklara, zulümlere, yıkımlara isyan etme enerjilerini yok ederek dünyayı daha rahat sömürmek.

Kitleleri, özellikle de genç kuşakları sosyal medyaya, dijital dünyaya gömerek, haksız, zorba, ruhsuz tekno-pagan küresel kapitalist düzenin yağ gibi işlemesini sağlamak.." ifadelerini kullandı.

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