Yeni Şafak yazarından polise "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP Milletvekili Yılmaz'a: Lütfen elinizdeki kibir sandığını yavaşça yere bırakıp ‘takdirimizi’ bekleyin

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını durduran polise, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın ismini ilk defa duyduğunu izlediği haberde partisinin yazılı olmadığını belirterek “AK Parti vekili olduğunu öğrenmek için de ayrıca googlea müracaat ettim. İşte Anayasa Komisyonu Katip Üyesi imiş, AK Parti Kadın Kolları’nda bazı vazifeler almış falan” dedi.

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Mersin Valiliği’nin olayın duyulmasının ardından “Polisler aşırı haksız, sayın vekilden çok özür dileriz” açıklama yapmasıyla ilgili Kılıçarslan, “Bütün samimiyetimle ifade etmek isterim ki Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun emrinde çalışan bir memur olsam, Sayın Vali’nin o yazılı açıklamasının ardından, kariyerime ‘sıfır inisiyatif yöntemi’ ile devam ederim. İhbar edilen araçlarla falan uğraşmak yerine bulmaca falan doldurur, solitaire falan oynarım. Çünkü maazallah ihbar edilen aracın sahibi milletvekili falan çıkabilir. Milletvekili bana ‘şerefsiz’ falan diyebilir, ‘tükürüğünü saçma arabama’ falan diye çemkirebilir. Ben de yaşadığımla, hatta daha fazlasıyla kalakalırım ortada. Dolayısıyla inisiyatif alıp araçları kontrol etmek yerine araç plakaları üzerinden devremle ‘tek mi çift mi?’ oynasam daha iyi olur benim açımdan” diye yazdı.

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Aracı durduran polislere “Sen bilmiyor musun ‘vekil’ dediğimiz insanların yüzde sekseninin kendini ‘aşırı ayrıcalıklı’ saydığını? Yahu bu vekil dediğimiz ‘üstün ırk’ bir salonda kendisine sandalye ayrılmadı diye ortalığı birbirine katar. Türkiye’de politika dediğin biraz da ‘protokol krizi’ demektir” diyen Kılıçarslan yazısına şöyle devam etti:

Vali dediğin ‘üstün ırk’ ise daha değişiktir. ‘Şehrin A takımını her bakımdan memnun etmeyi’ ve ‘sıradaki atamada nüfus bakımından daha büyük bir ile geçmeyi’ hayatının yegâne amacı haline getirmiş vali oranımız da kabaca yüzde yetmiştir. Dolayısıyla bakana karşı vekili, vekile karşı polisi, polise karşı halkı satma konusundaki tereddüdü sıfırdır çoğunun.

Polisler böyle yapmış olsalar bile bir vekilin kendisine yapılan bu şeyi ‘şerefsiz, tükürük saçıyorsun’ falan diye karşılaması da, bir valinin emrindeki memurları gözden çıkarma konusunda hiç tereddüt etmemesi de benim açımdan anlaşılabilir şeyler değil.”

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AKP'li Zeynep Gül Yılmaz’ın olayın duyulmasının ardından yaptığı “Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum” ifadesinin yer aldığı açıklamaya yer veren Kılıçarslan, "İlk harfleri büyük yazılınca ‘aziz olmayan’ o ‘aziz milletten biri’ olarak cevap hakkımı kullanıyorum: Sayın vekil. Doğrusu ‘keşke kamuoyunu böyle bir konu ile meşgul etmeseydim’ olacaktı. Şimdi lütfen elinizdeki kibir sandığını yavaşça yere bırakıp ‘takdirimizi’ bekleyin. Teşekkürler."