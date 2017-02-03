Yeni Şafak yazarından 'Misvak'ın 'referandum' karikatürüne tepki: Bu ne edepsizlik, bu ne hadsizlik!

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İslami çizgide yayın yapan Misvak dergisinin 'referandum' karikatürüne tepki gösterdi. Kılıçarslan, "Dini mi oyluyoruz? Kulluğu mu oyluyoruz? Bu ne edepsizlik, bu ne hadsizliktir ama artık ya" dedi.

Karikatürde, referandumda "Hayır" diyecek vatandaşlar için "şeytan", "Evet" diyecek olanlar içinse "melek" benzetmesi yapılıyor.

Misvak'ın Gezi Eylemleri sırasında başına polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 günlük komanın ardından hayatını yitiren Berkin Elvan’ı elinde taş ve sapanla çizmişti. Dergi, ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ü de "cehenneme gitti" mesajıyla resmetmişti.

Misvak'ın söz konusu karikatürü şöyle: