Yeni Şafak yazarından Independent Türkçe’ye “yerli işbirlikçi” suçlaması

İlahiyatçı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın Giresun Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarı etkinliği programından çıkarılmasına ilişkin tartışma, ‘yerli işbirlikçiler’ suçlamasına dönüştü. Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, bugünkü yazısında, Prof. Dr. Sırma’nın “Yıllar önce Fetullahçı hainleri sezinleyip yazdığı için Yeni Şafak’taki yazılarına son verildiğini söylediği” videosunu yayınlayan İndependent Türkçe’yi, “Suudi Arabistan’ın yerli işbirlikçisi” olmakla suçladı.

Yazısında, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın Yeni Şafak’tan 1996 yılında, Mehmet Ocaktan’ın Genel Yayın Yönetmenliği döneminde ayrıldığını hatırlatan Likoğlu, “bir algı saldırısı” olarak nitelendirdiği Independent Türkçe’nin haberine ilişkin şunları yazdı;

“İhsan Hoca’nın hangi dönemi kastettiğini araştırmadan Yeni Şafak’ı hedef alan Muhammed bin Selman destekli medyaya dikkat etmemiz lazım. Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra dünyada algı operasyonları yapmak için Suudi Veliaht Prens’in milyarlarca dolar bütçe hazırladığı söyleniyor. Suud sermayeli medya kuruluşlarından biri de Türkiye’de yayın yapan İndependent Türkçe’dir. Her fırsatta Yeni Şafak’ı hedef alan bu yayın kuruluşunun asıl derdi şüphesiz Yeni Şafak değildir. Yeni Şafak’ın yayınlarından rahatsız oldukları muhakkaktır. Zira başta Cemal Kaşıkçı cinayeti olmak üzere bölgede işlenen bütün cinayetleri en yüksek sesle dile getiren Yeni Şafak’tır. BAE’nin Prensi ile Suud’un Prensi’nin İslâm dünyasına yaptığı kötülükleri tek tek anlatan Yeni Şafak’tır. Ancak bu saldırılar sadece Yeni Şafak’a değildir. Bu saldırılar Türkiye’nin duruşunadır.

Bu 'yerli işbirlikçi'lerin bölgemizin içinde bulunduğu durum karşısında nasıl tavır takınacaklarını öngöremezsek, Libya, Suriye, İran başta olmak üzere yapacakları provokasyonları da göremeyiz. Göz önünde olan işbirlikçilerinin ne yaptığını anlayamazsak, Cemal Kaşıkçı cinayetinin yerli işbirlikçilerini de yakalayamayız. İşin garip bir cilvesi de bizim, Suudi Arabistan’da yaşayan bir dostumuza hal hatır sormaya çekindiğimiz bir süreçte, Suudi Prens’in yerli işbirlikçilerinin ülkemizde istediği gibi at koşturuyor olmasıdır.”

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