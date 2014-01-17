Yeni Şafak yazarından tuhaf benzetme: Adalet bir kadındır ve hep geç kalır!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Fatma Barbarasoğlu, Danıştay'ın SBS kararını benzetmeyle anlatmak istedi ve Danıştay'ın aylar sonra yürütmeyi durdurma kararı vermesini "Adalet bir kadındır ve hep geç kalır" sözleriyle yorumladı.

Fatma Barbaraosoğlu, bugünkü köşesinde SBS'de sonuçların yanlış hesaplanmasını değerlendirdi. Barbarosoğlu, "Danıştay'ın, 1.Yarıyıl biterken 2013 SBS sınavı ile ilgili olarak almış olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile anladık ki adalet bir kadındır ve her yere geç kalır" ifadesini kullandı. Barbarosoğlu, Danıştay'ın iş tutuşunda öncelikler sıralaması diye bir ilkesinin neden olmadığının sorulması gerektiğini de dile getirdi.

Fatma Barbarosoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Adalet bir kadındır ve her yere geç kalır!

Danıştay'ın, 1.Yarıyıl biterken 2013 SBS sınavı ile ilgili olarak almış olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile anladık ki adalet bir kadındır ve her yere geç kalır.

CHP İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın, 2013 SBS sınavında Almanca ve Fransızcadan yabancı dil sınavına girenlerin dil puanlarının İngilizce cevap anahtarına göre değerlendirildiğini söyleyerek konuyu mahkemeye taşımıştı.

Mağduriyetimizi gidermek için adalete müracaat etmek bizim en temel hakkımız olduğuna göre Aydın Ayaydın'ın dava açması son derece tabii bir durum.

Lakin açıklanan kararın 1.yarıyılın sonuna kadar gecikmiş olmasına dikkat çekerek; Danıştay'ın iş tutuşunda öncelikler sıralaması diye bir ilkesinin neden olmadığını sorma hakkımız doğmuyor mu?

Dosya belli. Dosyanın içeriği belli. Okulların ne zaman açılacağı belli. Bütün bunlara rağmen dosya bekletiliyor ve kötü bir karne hediyesi olarak birinci dönemin sona ermesi bekleniyor. Geç gelen adalet adalet mi oluyor kaosa bir yudum katkı mı sunuyor önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Danıştay'ın kıymetli yargıçları MEB ile bir savaş da biz başlatalım mevcut gerilimden rol çalarız diye düşünmüş olamazlar herhalde.

..."



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