Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'ten Faruk Bildirici'ye: Özür beklemiyorum, bir yazı daha yazıp, "Niyet okumaya kalktım, bunu da yanlış yaptım" desin

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, S-400'lerle ilgili kaynak belirtmeden yazdığı yazısıyla ilgili kendisini eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye tepki gösterdi. Bildirici'nin yazdıklarını "hayretle" okuduğunu ifade eden Acet, "Benim meramımı, benim meramıma uygun şekilde yansıtmadığı için, niyetimi yanlış okuduğu için, kendisi okuyucusunu yanıltmış oluyor. Bir ombudsmana yakışmaz bu" eleştirisi getirdi.

Bildirici, cumartesi günü kaleme aldığı yazısında S-400'lerle ilgili Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak ve Takvim gazetelerinde yer alan aynı içerikleri eleştirmiş, "Haber kaynağının bilgi vermesi ile görüşünü açıklaması arasında fark vardır. Bilgiyi kontrol etme ve doğruladıktan sonra yayımlama imkânınız vardır. Kaynağın görüşünü ismini gizleyerek aktarırsanız, gazetecilikten çok sözcülük yapmış olursunuz. Kaynağın kendi adını açıklayarak almadığı sorumluluğu onun yerine siz üstlenirsiniz. Üstelik de verdiği bilgileri doğrulamadan, kontrol etmeden... Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak ve Takvim gazetelerindeki bu haber ve yazılarda da maalesef, sözcülük yapılmış" eleştirisi getirmişti.

Acet bugünkü yazısında kendisini eleştiren Bildirici'yi, "Bir medya ombudsmanında olması gereken ‘objektiflikten’ ve ‘hakkaniyetli olma’ gereğinden yoksun bir yaklaşım biçimi" sözleriyle eleştirdi.

Acet, şunları kaydetti:

"İngilizce haber/yorum metinlerinde kullanılan bir tabir vardır. “On condition of anonymity.” “İsminin gizli tutulması kaydıyla” anlamına gelir. Benim ve diğer üç arkadaşımızın Bildirici’nin eleştirilerine muhatap olan yazıları bu kurala sadakat göstermekten öte bir anlam taşımıyor. İsminin gizli tutulması kaydıyla konuşan ‘kaynak’, bilgi de verir, yorum da yapar. Gazeteci bunu kendi becerisine, öncelik sıralamasına, üslubuna göre haberine ya da köşesine taşır. Bunu böyle yapınca, haber kaynağının sözcüsü olmazsınız."

Acet devamında ise, Bildirici'den özür beklemediğini belirterek, "Bir yazı daha yazıp, 'Ey okuyucularım, bir ombudsman olarak niyet okumaya kalktım, bunu da yanlış yaptım' desin, bu benim için yeterli" diye yazdı.

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