Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak ve Takvim gazetelerine fısıldayan "güvenlik kaynağı" Hulusi Akar

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bugünkü yazısında Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak ve Takvim gazetelerinde kaynağı gizlenerek verilen S-400'lerle ilgili aktarılan haberi ele aldı. Dört gazetede de cümlelerin neredeyse birebir aynı olduğuna dikkati çeken Bildirici, "Dört gazeteye fısıldayan 'güvenlik kaynağı' Hulusi Akar" kanaatini aktardı.

"Daha önce defalarca belirttim. Gazetecilikte background yani kaynağı gizli tutulan haberler yazılır. Ama kaynağı gizli demeç olmaz!" diyen Bildirici, bu dört gazeteyle ilgili şu eleştirileri getirdi:

"Haber kaynağının bilgi vermesi ile görüşünü açıklaması arasında fark vardır. Bilgiyi kontrol etme ve doğruladıktan sonra yayımlama imkânınız vardır. Kaynağın görüşünü ismini gizleyerek aktarırsanız, gazetecilikten çok sözcülük yapmış olursunuz. Kaynağın kendi adını açıklayarak almadığı sorumluluğu onun yerine siz üstlenirsiniz. Üstelik de verdiği bilgileri doğrulamadan, kontrol etmeden... Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak ve Takvim gazetelerindeki bu haber ve yazılarda da maalesef, sözcülük yapılmış."

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