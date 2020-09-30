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Medya

Yeni Şafak yazarından Ertuğrul Özkök’e: Bukalemun 'Salako' rolü kesiyordu ki; sihirbazlığı 'kısa devre' yaptı

"Büyük Şeytan ABD’nin, medyamızdaki kaşar Etki Ajanı Ertuğrul’dan söz ediyoruz"

Ertuğrul Özkök- Tamer Korkmaz (soldan sağa)

30 Eylül 2020 10:17

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu açıklayacağım. Pazartesi akşam belgelerle geliyorum. Her şeyi tek tek açıklayacağım. Türk futbolunu kutuplaştırmaya çalışanlar var" açıklamasını yapan Rıdvan Dilmen'e yönelik, "Şeytanı Anlamayanlar Kulübünden Açıklama” başlıklı yazı yazan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ü eleştirdi. 

Korkmaz, "Rıdvan’a cayırtı, nerelerden koptu peki? Türkiye’de futbolun bağrına bir 'habis ur' misali saplanmış Hıncal Kulunç/Eyyam Toroğlu tandemi ile Baronsal Gladyo’nun “Etki Ajanı” Ertuğrul Özbukalemun’dan geldi, tepkiler… Üstelik topa 'Şeytanı Anlamayanlar Kulübünden Açıklama' anonsuyla girdi, Ertuğrul! 'Rıdvan, ne diyon? Kime diyon? Kimi Cumhurbaşkanına şikâyet ediyon? Kime kızıyon, kime kızmıyon?' sualleriyle güya Rıdvan’ın bu çıkışını anlama-mış gibi görünerek takaza çalıştı!" görüşünü savundu. 

Korkmaz, "FETÖ bahsi; futbola, futbol medyasına dahası medyaya dayandığı vakit 'Şeytanı Anlamadık!' ayaklarına yatıp 'Salako' rolü kesiyordu ki; sihirbazlığı 'kısa devre' yaptı.Böyle durumlarda 'Ajan yandı' diyorlar! Büyük Şeytan ABD’nin, medyamızdaki kaşar Etki Ajanı Ertuğrul’dan söz ediyoruz." ifadesini kullandı. 

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