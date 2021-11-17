Yeni Şafak yazarından AKP'li Özhaseki'ye: LGBT lobisi bu sözleri evire çevire kullanır, geçmiş olsun

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin LGBTİ+ bireyler için "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre" sözleriyle ilgili olarak, "LGBT lobisi bu sözleri evire çevire kullanır. Geçmiş olsun. Şu görüldü ki; AK Parti kurmaylarının LGBT konusunda, (sapkınlık boyutu, tarihsel süreci, dini yönü, lobisi, dayatmaları, teşvik, tahrik, maruz kalma ve meselenin insani yönleri vs.) bilgilendirmeye ihtiyacı var" yorumunu yaptı.

Çelik, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin LGBT yorumunu izledim. Sonra da sosyal medya yansımalarına baktım. Hemen herkes 'ne oluyoruz' şaşkınlığındaydı. Özhaseki henüz bir açıklama yapmadı. Eğer yapma gereği duyarsa da muhtemelen, 'ben doğuştan çift cinsiyetlileri kastettim' diyecek. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Yoksa meseleyi Sümbül Efendi’den alıp, Merkez Efendi’ye dayandırıp, 'hepsinin başımızın üstünde yeri var' demesinin tek dini ve insani bağlamı buraya çıkıyor.

Fakat TV100 sunucusunun sorusu 'Mehmet Özhaseki LGBT’li bireyler için ne düşünüyor' diye geliyor. Verilen yanıt da ortada. LGBT lobisi bu sözleri evire çevire kullanır. Geçmiş olsun. Şu görüldü ki; AK Parti kurmaylarının LGBT konusunda, (sapkınlık boyutu, tarihsel süreci, dini yönü, lobisi, dayatmaları, teşvik, tahrik, maruz kalma ve meselenin insani yönleri vs.) bilgilendirilmeye ihtiyacı var. Başta da Mehmet Özhaseki’nin.

Öyle görünüyor ki; bundan böyle birçok ortamda bu tarz sorular yöneltilecek siyasetçilere. Her soru-cevap da yeni siyasi malzeme olarak düşecek sosyal medyaya."

TIKALYIN - AKP'li Özhaseki, LGBTİ+ bireyler için "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi