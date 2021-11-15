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AKP'li Özhaseki, LGBTİ+ bireyler için "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi

"Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum"

15 Kasım 2021 21:49

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, TV100'de yayınlanan 'Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali' isimli programda sorulan soru üzerine LGBTİ+ bireyler için "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi.

Özhaseki şöyle konuştu;

"Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre."

mehmet özhasekiakplgbt

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