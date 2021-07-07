Yeni Şafak yazarı: Zülfü Livaneli'nin 27 yıllık öfkesi tam zamanında sahaya sürüldü

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli’nin eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la ilgili açıklamalarının arkasında 1994 yılındaki İstanbul seçimlerinin olduğunu öne sürdü.

Söyleşinin en flaş bölümünün Zülfü Livaneli’nin, “Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez” cümlesi olduğunu yazan Çelik, "Baykal sonrası CHP’nin oturtulduğu politik zemini, bu cümle üzerinden okuyabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Ecevit dönemlerinin CHP’sinin Kürt ve Alevi politikasının faturasını da Baykal’a kesip hesabı kapatıyor Livaneli. CHP’yi kurucusu olduğu devletten hızla uzaklaştıran Kemal Kılıçdaroğlu’na da yeni bir sayfa açıyor. Lakin Zülfü Livaneli’nin röportajı dikkatle okunduğunda yılların öfke birikimini görüyorsunuz. Baykal’a yapılan itibar suikastlarının hemen üzerine yapılan suçlamaların merkezine 1994 yerel seçimleri oturtulmuş” değerlendirmesinde bulundu.

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Livaneli’nin 1994 seçimleriyle ilgili söyleşideki sözlerine yer veren Çelik, seçimin sonucuna yer vererek Geçmiş seçimler üzerinde hesap yapmak sonuçları değiştirmez. Siyaset mühendisliğine ise çok katkı yapar. Livaneli ise aradan çeyrek asır geçmesine rağmen DSP adayı Necdet Özkan’ın aldığı 478 bin oy üzerinden hesap görmeye devam ediyor. Neden mi? Geçen yıllar Livaneli’ye sadece belediye başkanlığını kaybetmediğini gösterdi. 1994’teki rakibi Erdoğan, siyaset sahnesinde İstanbul Belediye Başkanı olarak kalmadı. Livaneli, kendisini Erdoğan’ın yerine konumlandırdığında CHP Genel Başkanı, belki de Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı makamlarını da 1994’te kaybettiğini düşünüyor” dedi.

“Zülfü Livaneli’nin, 1994 seçimleri ile kaybettiği makamları dikkate alırsak öfkesinin şiddetini kestirebiliyoruz” diyen Çelik, “ Yeni Şafak dünkü manşetinde, itibar suikastı düzenlenen 84 yaşındaki Deniz Baykal’a yakın isimlerin CHP’den tamamen tasfiye edilmesi için düğmeye basıldığını duyurdu. Öyle görünüyor ki; Baykal'ı Kürt ve Alevi düşmanı ilan eden Livaneli'nin 27 yıllık öfkesi tam da zamanında sahaya sürüldü” şeklinde yazdı.

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