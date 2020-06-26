Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Hukuk sistemine statüko hâkim; büyük barolar, küresel baronların kontrolünde

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, AKP'nin yapısında değişiklik yapmak istediği barolara ilişkin olarak, "“İktidar çatışması” yaşanıyor hukukta tam anlamıyla. Hukuk sistemine hâlâ statüko hâkim. Büyük barolar, küresel baronların kontrolünde. Hukukta, statüko / baronlar iktidar. Statüko yani oligarşik vesayet sistemi." diye yazdı.

Yusuf Kaplan, eğitim, kültür sistemi ve hukukun dayatıldığını iddia ettiği yazısında, "O yüzden darbe yapıldı ve darbeler işte bu ithal / sömürgeci hukuk sistemiyle meşrulaştırıldı!

Sonuç? Bu millet kendi hukukuna kavuşamadığı sürece bu milletin hukukunu kimse korumayacak! Bunu bir kenara kalın harflerle not edin lütfen!" ifadelerini kullandı.

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