Yeni Şafak yazarı: Yiğit Bulut ordu tarafından dayatıldı; Erdoğan'ın bileği büküldü

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, daha önceden "Jölelilerle, şunlarla, bunlarla gaz veriyorlar; memleketi batırdılar" eleştirisi yaptığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut hakkında "Söz konusu kişi ordu tarafından dayatılmış kişidir. Gerekçesi kendi yazdıklar ve ilişkileridir. Tayyip Bey'in eli büküldü. Bu toplumu herkesten özellikle jölelilerden korumak gerek" diye konuştu.

RS FM'de Yavuz Oğhan'a konuşan Kaplan'ın açıklamaları şöyle:

​"Yeni dünyada trol zihniyeti hakim. Bu tam bir haysiyet cellatlığı. Hem ismini gizliyor, hem kişiliğini gizliyor. Reaksiyon, aksiyon şeklinde gidiyor. Bunlar paçoz tipler. Buna karşılık çok daha fazla destek geldi. Hem de hükümet kanadında."

Söz Yiğit Bulut'a geldiğinde, Kaplan eleştirilerin bir ton daha arttırdı ve Bulut'un ordu desteği ile geldiğini ileri sürdü.

Kaplan, "Ülkeden çok kendi çıkarlarını ve pozisyonlarını düşünenler var. Bu dönemlerde bunlar çok arttı. Liderleri doğru karar veremeyecek şekilde yönlendiriyorlar. Bunlar aynı zamanda dayatılmış tipler. Söz konusu kişi ordu tarafından dayatılmış kişidir. Gerekçesi kendi yazdıklar ve ilişkileridir. Tayyip Bey'in eli büküldü. Bu toplumu herkesten özellikle jölelilerden korumak gerek" diye konuştu.

Türkiye'nin Ortadoğu'da yalnız bırakıldığını ifade eden Kaplan, "Türkiye'nin Suriye konusunda süreci değiştirme kapasitesi kalmadı. Türkiye'nin uzun vadeli kalıcı ve çok seçenekli politika üretmesi gerekirdi. Türkiye'nin muhalifler üzerinden oraya müdahil olma biçimi problemli. Muhalifler kimler, güçlerin ne olduğunu ne kadar etkili bilmiyoruz. Suriye'de bir diktatörlüğün devrilmesi için bunun devrilmesi için koşullar hazırdı. 54 ülke Esad'ın resmen gitmesi için toplandı. Ortak karar aldı. Bu bir tuzaktı. Biz bu tuzağa düştük. Aslında Türkiye burada stratejik hata yaptı. Uluslararası dengeler gözetilmeliydi. Şimdi taktiklerle ilerlemek zorunda kaldık" dedi.

Kaplan, hem Kürt coğrafyası hem de Suriye bölgesi için Batılı ilişkilerin koparılmaması gerektiği görüşünde. Kaplan, "Batı ile herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmemizden bir sonuç çıkaramayız. Kafamızı koparırlar" ifadelerini kullandı.

Programın kaydı şöyle: