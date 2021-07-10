Yeni Şafak yazarı yazdı; Aksaray Valisi Aydoğdu'dan karaciğer yetmezliği yaşayan çocuk için "zayi olmasın" ifadesi

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, karaciğer yetmezliği yaşayan bir çocuk için, İl Sağlık Müdürü'ne "Göreyim seni. Şu çocuk zayi olmasın" dediğini yazdı.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun ayda bir “Açık Kapı” adıyla bir halk günü düzenlediğini ve şehrin hayırseverleri ile devletin imkanları ile derdi, tasası, zorluğu olan insanların dertlerine, tasalarına, zorluklarına çareler bulunduğunu yazdı.

Kılıçarslan, bir süre önce, yazarlık kampına katılmak için gittiği şehirde, kendisinin de katıldığı “Açık Kapı” programında yaşananları yazdı.

Vali Aydoğdu’nun çalışmalarına övgüler düzen Kılıçarslan, “Açık Kapı” programında yaşanan şu satırları kaleme aldı:

“Bir Afgan baba ve anne geldiler. Kucaklarında, karaciğer yetmezliğinden mustarip yavruları var. Nakil bekliyorlar. Sıraları gelince nakil de olacak elbette ama anne-babadır neticede. Bir umutla gelmişler, belki işleri çabuklaşır diye. Vali, İl Sağlık Müdürü’ne dönüp şöyle bir talimat verdi: ‘Hemen yarın hastaneye götürülsün. Başka sağlık sorunu var mı? Mesele aciliyet kazanmış mı, sıra ne zaman gelirmiş, öğrenilsin’ Sonra biraz nefeslenip ekledi: ‘Göreyim seni. Şu çocuk zayi olmasın.’”

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