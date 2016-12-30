Yeni Şafak yazarı: 'Vatanım Sensin' ve 'İçerde' dizilerinin senaristleri FETÖ'cü!

Sosyal medyada Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla benzeştirilen dizi sahnelerinin ardından "FETÖ’cü senaristler" tartışması başladı. Hükümete yakın Sabah gazetesinde Kanal D ve Show TV dizileri tartışma konusu oldu.

Sabah gazetesine konuşan Yeni Şafak yazarı Salih Tuna, “Vatanım Sensin’ ve ‘İçerde’ dizilerini FETÖ’cü senaristler yazıyor” iddiasında bulundu.

15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılan STV'deki dizi ve filmlerin senaristlerinin halen 'Vatanım Sensin' ve 'İçerde' dizilerinin senaristliğini yaptığını belirten Salih Tuna, “Yapımcı şirketler senaryoları gözden geçirmeli. FETÖ'cü senaristler var” ifadesini kullandı. Tuna, STV'deki 'Kollama' dizisinin senaristi Ertan Kurtulan'ın bu sezon gösterilmeye başlayan 'İçerde' dizisini, cemaatin yurt dışındaki okullarını anlatan 'Selam' filminin senaristi Necati Şahin'in ise şu an yayında olan 'Vatanım Sensin' dizisini kaleme aldığını hatırlattı.

Salih Tuna'nın açıklamaları şöyle:

"Bu kadar şey yan yana gelmez"

'Vatanım Sensin' dizisinde görünürde sizin 'vatan haini' olarak gördüğünüz Yunan askeri aslında vatan için çalışıyor. FETÖ'den tutuklu generallerden birini koy yerine. Aslında 'Pensilvanya adına değil vatan adına çalışmış da olabilir' şeklinde subliminal olarak algıyı yönetmeye çalışıyor. Bu çok net. Diyeceksiniz ki bir dramaya bu kadar anlam yüklenir mi? Ama bazı şeyleri yan yana getirmemiz lazım. 15 Temmuz'dan sonra oluyor bu. Bir de Fetullahçılar'ın çektiği 3 sinema filmi var. Biri animasyon. Bu senarist Fetullah'ın özellikle herkesin gidip izlemesi gerektiğine dair direktifler verdiği 'Selam' filminin senaristi. Bu kadar şey yan yana gelmez.

'Vatan için vatan haini olmak' gibi bir yaklaşımla, 15 Temmuz'dan sonra herkesin ayan beyan gördüğü vatan hainliklerini ne yapmış oluyorlar, aslında vatan hainliği değil vatan için yapmış oluyorlar. Yani bunlar İngilizlerle, Amerikalılarla, Yunanlılarla birlikte Türkiye'yi işgal etseler, retorik olarak 'Biz bunu vatan için yapıyoruz' intibaını oluşturabilecekler. Dizinin verdiği mesaj bu. Benim bu konudaki yazımdan sonra senarist uyanıklık yapıp Mustafa Kemal'le ilgili bir sahne tasarlamış. Ancak senaryo bağlamında hiçbir alakası yok.

"Bu dizilerin yapım şirketlerini

biliyorum, Fetullahçı değiller"

'Kollama' dizisinin senaristi Ertan Kurtulan da 'İçerde' dizisinin senaryosunu düzenledi. İçerde'yi çeken Ay Yapım çok güçlü bir şirketi. Brad Pitt'in oynadığı bir filmin uyarlaması bu. Dolayısıyla matematiği çok sağlam. Ama orda da şöyle bir şey var. Sizin bir polis olarak hain olarak gördüğünüz insan kahraman olabilir. Kim içerde kim dışarda bir istifham oluşturuluyor. Ben bunu yazımda dile getirdikten sonra yine çok özenle 'takip edeyim' dedim. Yavaş yavaş dümeni kırdılar. Bu dizilerin yapım şirketlerini biliyorum, Fetullahçı değiller. Belki bundan sonra senaryolar üzerinde daha özenle dururlar.