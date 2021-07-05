Yeni Şafak yazarı Türkyılmaz: Meral Akşener, mevzunun bağımlı yapılarla alakasını biliyor olmalı

Yeni Şafak yazarı Selçuk Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul temel atma töreninde, “Söke söke alırlar” sözünün ardından partisinin grup toplantısında, “Adeta bir sömürge valisi ağzıyla, abuk sabuk konuşarak, sana bütün makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun” yanıtını veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘hakaret’ ettiğini ve dikkatleri başka tarafa çekmeye çalıştığını yazdı.

“İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu seviyesiz ifadesi hem bir cehaletin hem de kastın sonucudur. Kavram tartışmasını bir kenara bırakmak gerekiyor çünkü sömürgecilik ile kolonyalizmin birbirini karşılamadığı daha yeni yeni fark ediliyor” diyen Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute” sözünü hatırlatarak, yazına şöyle devam etti:

“Bundan sonra Erdoğan’ın sesi ilk önce yakın coğrafyamızda yankılanmaya başladı ve oradan bütün dünyaya dalga dalga yayıldı. Bugün Latin Amerika’dan Afrika’nın derinliklerine ve Asya’nın uzak köşelerine kadar geniş bir alanda Türk etkisi konuşuluyor. Erdoğan’ı tanımlamak ve olumsuz bir imajla anılmasını sağlamak için birtakım dinî yaftaları uzun zaman kullandılar fakat bunun bir işe yaramadığı açıktı. Çünkü bu geniş coğrafyada gayr-i Müslimler dahi Erdoğan’ın mücadelesine saygı duyuyordu. Bunun üzerine bir değişiklik yapmaya karar verdiklerini düşünebiliriz. Akşener, ne söylediğini bilmiyor olsa da ona sufle verenlerin cahil olduğunu düşünemeyiz. Antiemperyalist mücadelenin kıtaları harekete geçirmeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz

Bugün eski koloniler için müstemleke valilerinden bahsedilen bir dönemde değiliz. Bilakis yerli ve millî siyasetlerin revaç bulduğu bir zamanda ABD ve Avrupa emperyalizmi adına hareket eden bağımlı yapıların dönemi başladı. Artık mevzu müstemleke valisi değil.”

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