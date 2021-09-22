Yeni Şafak yazarı: "Türk Dostu Merkel" zırvasını, on altı yıldır ekmek arası dönere garnitür yapıp da "afiyetle yedirmeye" doyamadılar gitti!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Almanya Başbakanı Angela Merkel için "Evanjelik Papazın Kızı" ifadesini kullanarak, "Sadece Alman medyasında değil, İçerideki Batı Yaltakçısı Medya’da da güzellemeler gırla gidiyor. En başta, Merkel’in şu “döner tutkusu” anlat anlat pardon “çevir çevir” bitmiyor!

“Angela’nın döner sevdası Berlin Duvarının yıkılışıyla başlamış” da; “Döneri sossuz yani biz Türklerin yediği gibi yermiş” falan fıstık… “Türk Dostu Merkel” zırvasını, on altı yıldır ekmek arası dönere garnitür yapıp da “afiyetle yedirmeye” doyamadılar gitti!" diye yazdı.

NSU'nun, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi öldürttüğünü savunan Korkmaz, "NSU flaması/kamuflajı altında işlenen işbu cinayetlerin kanları, aynı zamanda Merkel’in de ellerindedir.

2005’ten 2021’e kadar Başbakanlık yapan Evanjelik Papazın Kızı Angela derin suikastların üzerini itina ile örtenlerin en başında geliyordu." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...