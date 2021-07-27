Yeni Şafak yazarı Şeker: Çocuk kandırır gibi, evcilik oynar gibi, siyasetçilik oynamak başka nasıl olur?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adayı ve ‘ittifakla’ ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yerel bir televizyonda Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya "CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecektir" yanıtını vermesini ‘komik’ bulmadığını yazan Şeker, “Yüzde 50’nin üstüne +1 oy alma şartı, partileri ittifaka zorluyor. Fakat açıkça bir araya gelince de başka sıkıntılar çıkıyor ortaya. Sen ayrı dur diyorlar ötekine. Bize destek ver ama gizli olsun.

Bir arada görünmeyelim. Aynı karede fotoğraf vermeyelim. İsimlerimiz bir arada anılmasın.

Seçimi kazanırsak, gereğini sonra düşünürüz. Kaç bakanlık istersiniz, yanına başkan yardımcılığı da olacak mı, hepsini vakti gelince bakarız” dedi.

Muhalefetin bu konudaki tavrı için ‘ayıp’ ifadesini kullanan Şeker,

Hem ittifak yapacaksın, hem yapmıyor gibi davranacaksın.

Ayrı görünmeye çalışacaksın.

Halkı kandırmanın yollarını arıyorlar dört koldan.

Ayrı aday çıkarma tavsiyesi de aynı sıkıntıya dayanıyor” diye yazdı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun "HDP oyları çantada keklik değil CHP bilmeli" açıklamasına gönderme yapan Şeker, yazısına şöyle devam etti:

“Ötekiler de tepki gösteriyor tabii.

Öfkeleniyorlar.

Çocuk kandırır gibi, evcilik oynar gibi, siyasetçilik oynamak başka nasıl olur?

‘Çantada keklik değiliz’ açıklamaları hep bu yüzden."

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