Yeni Şafak yazarı: Sedat Peker, ‘Cumhur İttifakı'nı dağıtmak, AK Parti’yi parçalamak’ isteyen derin ABD’nin piyonu olarak ‘özel görev’ yapıyor

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, AKP içindeki isimler ve bürokratlar hakkında iddialarda bulunan suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker ile ilgili “Kullanışlı Sedat ‘Cumhur İttifakını dağıtmak, AK Parti’yi parçalamak, İktidarı devirmek’ isteyen derin ABD’nin piyonu olarak ‘özel görev’ yapıyor!” dedi.

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, kara para aklamak suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bululan ve ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Grandfather (Dede) diye andığı derin ismin eski CIA başkanlarından James Woolsey olduğu öne sürüldüğünü yazdı.

Woolsey’in eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın döneminde CIA Başkanlığı, Donald Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasında ‘Üst Düzey Danışman’ ve Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün (WINEP) danışmanları arasında bulunduğunu yazan Korkmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eski CIA başkanının katıldığı bir programda “2015’in altı ayını Türkiye’de geçirdiğini” söylediğini ifade etti.

“Türkiye’de ne yapmıştı, ne haltlar karıştırmıştı, acaba?” diy

e soran Korkmaz,“Woolsey, örneğin Papaz maskeli CIA ajanı Brunson ile bir araya gelmiş midir?” diye sordu.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Türkiye ile ABD arasında kriz yaşanmasına neden olan, ABD’li rahip Andrew Brunson’un serbest kalmasının ardından avukatının açıklama yaptığı sırada Sezgin Baran Korkmaz’ın orada bulunduğunu belirterek

“Brunson’ın serbest bırakılmasından kısa bir süre önce yani 2018’in Eylül’ünde Türkiye’ye gelen ABD heyeti, SBK’nın uçağıyla seyahat etmişlerdi.

Önce İstanbul’a indiler; 18 Eylül’de ise İzmir’de ev hapsindeki Brunson’ı ziyaret ettiler.

(CIA Ajanı Brunson 25 Temmuz 2018’de tutuklu bulunduğu cezaevinden ev hapsine alınmıştı.)

O derin heyette, kimler mi vardı?” diye sordu, “CIA eski başkanlarından James Woolse” yanıtını verdi.

Brunson’u Türkiye’den almaya gelen heyete Sezgin Baran Kormaz’ın eşlik ettiğini ve , Woolsey’i Bodrum’da ağırladığını ifade eden yazar, “Brunson’ın serbest bırakılmasından iki gün sonra (14 Ekim 2018) Takvim’de ‘İşte Krizi Çözen Adam’ başlıklı bir haber çıkmıştı” dedi.

Korkmaz yazısına şöyle devam etti:

CIA tarafından BAE’de sahneye çıkarılan Sedat Bin Zayed; Suç Örgütü elebaşı Mister Sedat Peker tarafından gündeme getirilen de eski CIA Başkanına kankalık yapan SBK’dır!

Kullanışlı Sedat ‘Cumhur İttifakını dağıtmak, AK Parti’yi parçalamak, İktidarı devirmek’ isteyen Derin ABD’nin piyonu olarak ‘özel görev’ yapıyor!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın