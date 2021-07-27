Yeni Şafak yazarı Saydam: 'Alman gizli kuvvetlerinin' kimi desteklediğini bir kez daha görmüş olduk

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 17 Temmuz’da, Der Spiegel dergisinde yayınlanan röportajıyla ilgili “ Spiegel’in ve ‘Alman gizli kuvvetlerinin’ kimi desteklediğini, Türkiye ile ilgili nasıl algı oluşturmak istediklerini, canları çektiğinde yerin dibine batırdıklarını nasıl göklere çıkardıklarını, göklere çıkardıklarının da kuyusunu nasıl kazdıklarını bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Alman Der Spiegel dergisinin 17 Temmuz’da yayınlanan 29. Sayısında Davutoğlu röportajının “Yolsuzluk Daha Önce Olmadığı Kadar Coşmuş Durumda” başlığıyla yayınlandığını belirten Saydam, “Gerek sorular gerekse de cevaplar, Türkiye’nin içinde bulunduğu ‘siyasi iletişim’ atmosferi adına ibretlik” değerlendirmesinde bulundu.

“İkiyüzlülüğün gazetecilik kisvesi altında sergilenmesine bu kez de Batı cephesinde tanık olduk hep beraber” diyen Saydam, şöyle devam etti:

"Bu arada Spiegel’in ve ‘Alman gizli kuvvetlerinin’ kimi desteklediğini, Türkiye ile ilgili nasıl algı oluşturmak istediklerini, canları çektiğinde yerin dibine batırdıklarını nasıl göklere çıkardıklarını, göklere çıkardıklarının da kuyusunu nasıl kazdıklarını bir kez daha görmüş olduk…

Tabii en acısı Türkiye aleyhindeki ‘kara propaganda’ya aracılık edenin eski bir başbakan olmasıdır."

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